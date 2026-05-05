असम में मुस्लिम MLAs का प्रतिनिधित्व घटकर रह गया सिर्फ 17 फीसदी; 2021 में जीते थे इतने विधायक

Assam Assembly Election Result: असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीत लिया है. बीजेपी ने राज्य की 126 में से 82 सीटों पर जीत हासिल कर सियासी अटकलों और दावों को दरकिनार कर सरकार बनाने जा रही है. बीजेपी की बंपर जीत के बाद एक बार मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर बहस छिड़ गई है. इसकी वजह है कि बीजेपी से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जीते हैं.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लगातार मुसलमानों को टार्गेट करते रहे हैं, और उनको परेशान करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाते नजर आए. इसके अलावा मुसलमानों के पूरे असम पर कब्जा कर लेने, और वीडियो में मुसमलानों के गोली मारने की वीडियो शेयर कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी. इसको लेकर दुनियाभर बीजेपी और हिमंता बिस्वा सरमा को आलोचना झेलनी पड़ी.

असम में 22 मुस्लिम प्रत्याशी बने विधायक

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, असम में 34 फीसदी मुस्लिम आबादी है. यहां समय-समय पर उचित मुस्लिम प्रतिनिधित्व देने की मांग उठती रही है. इस बार चुनावी नतीजों में बड़ी संख्या में अलग-अलग सियासी दलों से मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत हासिल की. हालांकि, यह आंकड़ा साल 2021 के मुस्लिम विधायकों की संख्या से बहुत कम है.

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चुनाव आयोग के जरिये जारी परिणामों के मुताबिक, इस बार असम में कुल 22 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 18 विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं. इसके अलावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) से 2 और रायजोर दल से 1 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा में दस्तक देंगे.

असम में 2026 में निर्वाचित होने वाले विधायकों के नाम और निर्वाचन क्षेत्र?

कांग्रेस के जिन 18 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, उनके नाम और क्षेत्र इस प्रकार हैं- परबतझोरा से एमडी अशरफुल इस्लाम शेख, गौरीपुर से अब्दुस सोबहान अली सरकार, धुबरी से बेबी बेगम, बर्सिंग जरुआ से वाजेद अली चौधरी, मनकाचर से मोहिबुर रहमान (बप्पी), जलेश्वर से आफताब उद्दीन मोल्लाह, गोआलपारा पूर्व से अबुल कलाम रशीद आलम ने जीत का परचम लहराया.

इसी तरह से श्रीजंगराम से एमडी नुरुल इस्लाम, चेंगा से अब्दुर रहीम अहमद, पकाबेटबारी से जाकिर हुसैन सिकदार, चामरिया से रकीबुद्दीन अहमद, लहरीघाट से डॉ. आसिफ मोहम्मद नजर, रुपाहीहाट से नुरुल होदा, समागुरी से तंजील हुसैन, सोनाई से अमीनुल हक लस्कर, अल्गापुर-कटलीचेरा से जुबैर अनाम मजूमदार, करीमगंज उत्तर से जकारिया अहमद और करीमगंज दक्षिण से अमीनुर रशीद चौधरी जीतने वाले मुस्लिम विधायकों की लिस्ट में शामिल हैं.

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इसके अलावा AIUDF से दलगांव से मजीबुर रहमान ने जीत हासिल की है, जबकि AIUDF प्रमुख मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल ने बिन्नाकांडी विधानसभा से शानदार जीत हासिल की है. वहीं, रायजोर दल पार्टी के टिकट पर महबूब मुख्तार ने धींग सीट से जीत हासिल की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) ने भी असम की एक सीट पर जीत हासिल की है. TMC के एकमात्र मुस्लिम विधायक शेरमन अली अहमद ने मंदिया विधानसभा सीट से जीत हासिल की है.

असम विधानसभा लगभग 6 फीसदी कम हुआ मुस्लिम प्रतिनिधित्व

साल 2021 के मुकाबले 2026 में असम में मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है. 2021 विधानसभा चुनाव में असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में 31 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी. उस समय AIUDF और कांग्रेस के 15, और बीजेपी के टिकट पर एक मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी.

करीब 5 साल बाद असम मुस्लिम विधायकों का आंकड़ा घटकर महज 22 रह गया. साल 2026 में असम के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम हैं. इसी तरह से AIUDF के दो, रायजोर दल से एक और TMC के टिकट पर एक मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है. साल 2021 में असम विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 24.6 फीसदी था, जबकि वह अब 2026 में 22 विधायकों के जीतने के बावजूद महज 17.5 फीसदी मुस्लिम प्रतिनिधित्व रहेगा.

असम में मुस्लिम सियासी भागीदारी का इतिहास?

असम की सियासत में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का इतिहास लंबा और उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. साल 1937 में हुए पहले चुनाव से ही मुसलमानों की वहां एक मजबूत सियासी समुदाय के रुप में मौजूदगी रही है. उस समय मोहम्मद सादुल्लाह के नेतृत्व में असम में पहली चुनी हुई सरकार बनी थी. यानी शुरुआती दौर में मुस्लिम समुदाय सिर्फ वोटर नहीं, बल्कि सत्ता ढांचे का अहम हिस्सा था.

आजादी के बाद लंबे समय तक मुस्लिम सियासी भागीदारी मुख्य रूप से कांग्रेस के जरिए ही आगे बढ़ती रही. साल 1950 से लेकर 1970 के दशक के आखिर तक लगातार मुस्लिम विधायक विधानसभा में चुने जाते रहे, लेकिन सवाल यह भी उठता रहा कि क्या उनके पास वास्तविक फैसले लेने की ताकत थी. उस दौर में ज्यादातर फैसले कांग्रेस की अगुवाई वाले हाथों में ही केंद्रित रहे. इसके बाद असम आंदोलन का दौर आया और सियासी समीकरण बदलने लगे.

AIUDF ने कांग्रेस की सियासत में लगाई सेंध

इसी बदलाव के बीच AIUDF नाम की नई पार्टी सामने आई. इसके साथ पहली बार मुस्लिम प्रतिनिधित्व कांग्रेस के दायरे से बाहर निकलने लगा. चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो AIUDF ने 2006 में 10 सीटें, 2011 में 18 सीटें, 2016 में 13 सीटें और 2021 में 16 सीटें जीतीं. हालांकि इसके बावजूद यह प्रतिनिधित्व राज्य की सत्ता या सरकार के फैसले लेने वाले ढांचे तक नहीं पहुंच पाया. इससे यह साफ हुआ कि सिर्फ चुनाव जीतना और सत्ता में वास्तविक भागीदारी होना, दोनों अलग बातें हैं.

साल 2021 के विधानसभा चुनाव में कुल 31 मुस्लिम विधायक चुने गए, जो एक रिकॉर्ड था. लेकिन इनमें से कोई भी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा नहीं बना, न ही किसी को कैबिनेट में जगह मिली. इस तरह दशकों बाद पहली बार मुस्लिम प्रतिनिधित्व पूरी तरह कार्यपालिका की शक्ति से बाहर दिखा.

इसके बाद 2023 में असम में परिसीमन (डीलिमिटेशन) की प्रक्रिया हुई. इसमें 2001 की जनगणना के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय की गईं. सीटों की कुल संख्या 126 ही रही, लेकिन कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की राजनीतिक संरचना बदल गई. इस बदलाव के बाद मुस्लिम बहुल सीटें लगभग 35 से घटकर करीब 20 रह गईं. यानी अब मामला सिर्फ प्रतिनिधित्व का नहीं रहा, बल्कि भौगोलिक संतुलन में भी बदलाव देखने को मिला.

सीएम सरमा ने की डीलिमिटेशन की मांग

यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के जरिये की जाती है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, लेकिन असम में इसे लेकर सियासी बहस जारी रही. बीजेपी ने अपने चुनावी वादों में डीलिमिटेशन का जिक्र किया था. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि कम से कम 110 सीटें स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए.

डीलिमिटेशन के बाद बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री पीयूष हजारिका ने यह भी कहा कि अब 104 सीटें स्थानीय भारतीयों और हिंदुओं के लिए सुरक्षित मानी जा रही हैं. एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी रहा कि असम में डीलिमिटेशन के लिए 2001 की जनगणना का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मुस्लिम आबादी 31 फीसदी थी, जबकि 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 34.22 फीसदी हो गई थी. इसी दौरान जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किया गया.

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