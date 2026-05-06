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Zee SalaamIndian Muslimममता से मुक्ति लेकिन भाजपा सरकार के कलेजे पर सवार रहेंगे विपक्ष के 38 मुस्लिम विधायक

ममता से मुक्ति लेकिन भाजपा सरकार के कलेजे पर सवार रहेंगे विपक्ष के 38 मुस्लिम विधायक

Muslim MLA List: पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के चुनाव नतीजों में मुस्लिम विधायकों की मजबूत मौजूदगी सामने आई है. खासकर बीजेपी शासित राज्यों में बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक विपक्ष में होंगे, जो सरकार को कड़ी चुनौती देंगे. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 06, 2026, 04:49 PM IST

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ममता से मुक्ति लेकिन भाजपा सरकार के कलेजे पर सवार रहेंगे विपक्ष के 38 मुस्लिम विधायक

West Bengal Muslim MLA: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान हो गया है. बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और असम में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. वहीं, दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मीदवारों की मजबूत उपस्थिति ने विपक्षी राजनीति को भी नई धार दी है. पांच राज्यों में बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है, जिनकी संख्या 100 से ऊपर बताई जा रही है. इनमें सबसे दिलचस्प तो पश्चिम बंगाल का मामला है. भाजपा TMC की ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण और हिन्दुओं के दमन का इल्ज़ाम लगाती रही है. प्रदेश में भाजपा की जीत और उभार के पीछे के कई वजहों में ये एक बड़ी वजह है, कि भाजपा जनता को ये समझाने में कामयाब रही कि ममता सरकार की वजह से यहां का हिन्दुतत्व खतरे में है. 

भाजपा ने सत्ता से TMC और ममता को तो विदा कर दिया है, लेकिन विधानसभा में विपक्ष की तरफ से 38 मुस्लिम विधयाकों से सरकार का सामना होता रहेगा. कांग्रेस, TMC, CPIM, AISF और  अगर AJUP पार्टी के हुमायू कबीर को भी जोड़ लिया जाए, तो विधानसभा में विपक्षी खेमे में 38 मुस्लिम विधायकों का सामना सत्ता पक्ष को हमेशा करना होगा. पश्चिम बंगाल लम्बे अरसे से भाजपा के निशाने पर है, पार्टी अपने हिसाब से कानून बनाएगी.

संभव है कि अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह यहा भी मस्जिद, मदरसे, UCC, जैसे मुस्लिम मुद्दे और पहचान से जुड़े मसलों पर सरकार कानून बनाएगी या उसमें संशोधन करेगी, जिसपर आने वाले दिनों में टकराव होना लाजिमी है. सरकार को विधानसभा में विपक्षी खेमे में 38 मुस्लिम विधायकों का भी जबरदस्त विरोध का सामना करना होगा.     
  
बंगाल में कितने मुस्लिम विधायक
पश्चिम बंगाल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व सबसे मजबूत तस्वीर के रूप में उभरकर सामने आया है. 294 सीटों वाली विधानसभा में कुल 38 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जो अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. यहां चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प रहा, खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर जहां कड़ी टक्कर देखने को मिली. तृणमूल कांग्रेस ने इन इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और उसके टिकट पर 31 मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में सफल रहे. वहीं कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट जैसी पार्टियों ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. साथ ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने भी जीत दर्ज की है.

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असम में मुसलमान उम्मीदवारों की जीत
असम में इस बार चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा, लेकिन नतीजों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व ने अलग तस्वीर पेश की. खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. गैर-एनडीए दलों के कुल 24 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिनमें से 22 मुस्लिम समुदाय से हैं. इसमें कांग्रेस का दबदबा साफ दिखा, जिसने 19 सीटें जीतीं और उसके ज्यादातर विजेता मुस्लिम विधायक हैं. इसके अलावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिलीं, जबकि रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिली.

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ऐसे में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में यह चर्चा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है. आज हम आपको BJP शासित राज्यों में मुस्लिम विधायकों की संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं, और यह भी कि किस राज्य में ऐसे विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है.

बिहार में सिर्फ 11 मुस्लिम विधायक 
बिहार में पिछले करीब दो दशकों से बीजेपी गठबंधन की सरकार है, और राज्य में मुस्लिम आबादी भी अच्छी-खासी है.2025 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व तो दिखा, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई. इस चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की लहर में महागठबंधन का सियासी किला कमजोर पड़ गया और इसका असर मुस्लिम राजनीति पर भी पड़ा. इस बार बिहार विधानसभा में कुल 11 मुस्लिम विधायक ही जीतकर पहुंच सके. कांग्रेस से किशनगंज के कमरुल होदा और अररिया के अब्दुर रहमान विजयी रहे. वहीं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर रघुनाथपुर से ओसामा शहाब, बिस्फी से आरिफ अहमद और ढाका से फैजल रहमान ने जीत दर्ज की. इसके अलावा AIMIM के टिकट पर जोकीहाट से मोहम्मद खुर्शीद आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, कोचाधामन से सरवर आलम, अमौर से अख्तरुल ईमान और बायसी से गुलाम सरवर विधायक बने. वहीं जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट पर चैनपुर से जमा खान ने जीत दर्ज की.

महाराष्ट्र में कितने हैं मुस्लिम विधायक
महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 1.3 करोड़ है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 11.56 फीसद हिस्सा है. लेकिन इसके बावजूद विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 10 फीसद तक भी नहीं पहुंच पाई है. साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 10 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतकर विधानसभा पहुंचे. दिलचस्प बात यह है कि राज्य की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 30 फीसद से ज्यादा है, जबकि कुछ इलाकों में यह 50 फीसद तक पहुंचती है. इसके बावजूद प्रतिनिधित्व कम रहने की एक बड़ी वजह यह मानी जाती है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां टिकट बंटवारे में मुस्लिम उम्मीदवारों को कम मौका देती हैं. यही वजह है कि अच्छी आबादी और वोट बैंक होने के बावजूद विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम दिखाई देता है.

यूपी में कितने हैं मुस्लिम विधायक
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 34 मुस्लिम विधायक चुने गए. इनमें सबसे ज्यादा 21 विधायक पश्चिमी यूपी से आए, जबकि 6 मध्य यूपी और 7 पूर्वांचल से चुने गए हैं. इनमें से 32 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, जबकि 2 विधायक राष्ट्रीय लोकदल से जीतकर आए हैं. रालोद के ये दो विधायक सिवालखास से गुलाम मोहम्मद और थाना भवन से अशरफ अली हैं. इन मुस्लिम विधायकों में निजामाबाद से आलमबदी सबसे वरिष्ठ और अनुभवी चेहरा हैं, जबकि मऊ से अब्बास अंसारी सबसे नए और युवा चेहरे के रूप में विधानसभा पहुंचे हैं.

राजस्थान में कितने मुस्लिम विधायक
राजस्थान में कांग्रेस लगातार मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देती रही है. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मुस्लिम प्रतिनिधित्व सीमित ही रहा. कुल मिलाकर सिर्फ 5 मुस्लिम विधायक ही जीतकर विधानसभा पहुंचे और ये सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए. यह आंकड़ा दिखाता है कि राज्य में मुस्लिम आबादी होने के बावजूद उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व काफी कम है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितने हैं मुस्लिम विधायक
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बेहद सीमित रहा. मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 230 सीटों में से केवल 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और दोनों ने जीत दर्ज की. वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार कवर्धा से मोहम्मद अकबर को टिकट दिया, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत सके.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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