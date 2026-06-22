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West Bengal Madarsa Budget 2026: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है. सरकार बनते ही कुर्बानी को लेकर नियम लागू किए गए, सड़क पर नमाज पर प्रतिबंध लगाए गए, बुलडोजर कार्रवाई शुरु हो गई, बांग्लादेशी नागरिक होने के आरोप में लोगों को जबरन बांग्लादेश की सीमा में पुश बैक किया जाने लगा, मदरसों में वंदे मातरम को कंपलसरी किया गया और भाजपा नेताओं की ओर से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिए गए. अब पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा शिक्षा विभाग के फंड को 50 परसेंट से ज्यादा कटोती की है. बंगाल में करीब 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें लगभग साढ़े 4 लाख छात्र पढ़ते हैं. भाजपा सरकार के इस फैसले से मदरसे बंद हो सकते हैं और मुस्लिम समुदाय के लाखों गरीब छात्र, जो मदरसों में बढ़ते हैं, वे शिक्षा से दूर हो सकते हैं.
बीते फरवरी के महीने में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सरकार ने अपने अंतरिम बजट में अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा बोर्ड के लिए 5,713 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. लेकिन भाजपा सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में इसे घटाकर अल्पसंख्यक और मदरसा बोर्ड के लिए 2,165.42 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है. यानी अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा बोर्ड के लिए आवंटित बजट में से 3548 करोड़ रुपये की कटौती की गई है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में सरकार की ओर से मंत्री स्वप्नदास गुप्ता ने बजट प्रस्ताव पेश किया है. इसके साथ ही भाजपा सरकार ने अपने पहले बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20 परसेंट की बढ़ोतरी करने, सभी प्रमुख सामाजिक योजनाओं को जारी रखने और एक लाख सरकारी पदों को भरने का वादा किया है.
गौरतलब है कि मदरसों में सिर्फ दीन-ए-इस्लाम की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है. खासकर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने पर ध्यान दिया जाता है. मदरसों में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं और फंड में इतनी भारी कटौती से उनके भविष्य की शिक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है.