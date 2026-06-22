West Bengal Madarsa Budget 2026: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है. सरकार बनते ही कुर्बानी को लेकर नियम लागू किए गए, सड़क पर नमाज पर प्रतिबंध लगाए गए, बुलडोजर कार्रवाई शुरु हो गई, बांग्लादेशी नागरिक होने के आरोप में लोगों को जबरन बांग्लादेश की सीमा में पुश बैक किया जाने लगा, मदरसों में वंदे मातरम को कंपलसरी किया गया और भाजपा नेताओं की ओर से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिए गए. अब पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा शिक्षा विभाग के फंड को 50 परसेंट से ज्यादा कटोती की है. बंगाल में करीब 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें लगभग साढ़े 4 लाख छात्र पढ़ते हैं. भाजपा सरकार के इस फैसले से मदरसे बंद हो सकते हैं और मुस्लिम समुदाय के लाखों गरीब छात्र, जो मदरसों में बढ़ते हैं, वे शिक्षा से दूर हो सकते हैं.