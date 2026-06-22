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Bengal: मदरसों के बजट में बड़ी कटौती, BJP सरकार के फैसले पर छिड़ी नई बहस

West Bengal Madarsa Budget 2026: पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसा शिक्षा विभाग के बजट में बड़ी कटौती का प्रस्ताव सामने आया है. इस फैसले को लेकर बहस तेज हो गई है. आलोचकों का कहना है कि इससे मदरसों और उनमें पढ़ने वाले गरीब छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है, जबकि सरकार इसे अपनी नई वित्तीय प्राथमिकताओं का हिस्सा बता रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 22, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:36 PM IST
Bengal: मदरसों के बजट में बड़ी कटौती, BJP सरकार के फैसले पर छिड़ी नई बहस

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