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Zee SalaamIndian Muslim“वंदे मातरम थोपना बर्दाश्त नहीं”, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला

“वंदे मातरम थोपना बर्दाश्त नहीं”, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला

Vande Mataram Controversy: मुस्लिम संगठन ने केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया है, जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने और शिक्षण संस्थानों में इसे अनिवार्य करने की बात कही गई है. बोर्ड ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के खिलाफ बताते हुए अदालत जाने की चेतावनी दी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 08, 2026, 01:04 PM IST

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“वंदे मातरम थोपना बर्दाश्त नहीं”, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला

Vande Mataram Controversy: केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर दर्जा देने और स्कूलों-कॉलेजों में इसे अनिवार्य करने का फैसला लिया था. सरकार के इस फैसले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) नाराज हो गया है और जमकर विरोध किया है. 

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि वंदे मातरम के सभी छह छंदों को सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगान से पहले गाना अनिवार्य किया जाएगा. सरकार के इस फैसले का मुस्लिम संगठन AIMPLB ने कड़ा विरोध किया है.  AIMPLB ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि यह फैसला संविधान की भावना, धार्मिक आजादी और देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के खिलाफ है. मुस्लिम संगठन ने साफ कहा कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाएगा.

AIMPLB का सरकार पर बड़ा हमला
बोर्ड के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां किसी एक धर्म या धार्मिक विचार को सभी नागरिकों पर थोपना सही नहीं है. उन्होंने कहा, “सरकार का यह फैसला असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है. देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए.” AIMPLB ने खास तौर पर इस्लामिक मान्यताओं का हवाला देते हुए कहा कि वंदे मातरम के कुछ हिस्सों में देवी दुर्गा और अन्य देवी-देवताओं की स्तुति की गई है. बोर्ड का कहना है कि इस्लाम में सिर्फ एक ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत की अनुमति है और किसी दूसरे की पूजा या वंदना को स्वीकार नहीं किया जाता.

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मुस्लिम संगठन ने किया सबकुछ क्लियर
बोर्ड ने कहा कि इस्लाम का तौहीद का सिद्धांत ईश्वर की एकता पर आधारित है, इसलिए मुसलमानों को किसी देवी-देवता की वंदना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. AIMPLB का कहना है कि किसी गीत को देशभक्ति से जोड़ना अलग बात है, लेकिन उसे धार्मिक आस्था से ऊपर रखकर अनिवार्य बनाना गलत होगा. वहीं, इस मामले को लेकर समाज दो हिस्सों में बंट गया है. एक तबका सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है, तो दूसरा इस फैसले का समर्थन कर रहा है. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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