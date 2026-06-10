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Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में नूरानी मस्जिद को गिरा दिया गया है. मालवीय नगर-जगतपुरा 80 फीट रोड चौड़ीकरण अभियान के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने नूरानी मस्जिद, दो मंदिर, एक मजार और एक सत्संग हॉल को हटाने की कार्रवाई की. इसके बाद मुस्लिम संगठनों और मस्जिद कमेटी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है.
मुस्लिम फोरम और मस्जिद कमेटी का आरोप है कि नूरानी मस्जिद के पास वैध दस्तावेज मौजूद थे और मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन था. 10 जून को इस मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले ही मस्जिद को गिरा दिया गया. संगठनों ने इसे अन्यायपूर्ण कार्रवाई बताते हुए विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. विरोध स्वरूप आगामी जुम्मे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने की बात कही गई है.
मुस्लिम संगठन का बड़ा आरोप
मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा. उनका आरोप है कि धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में कार्रवाई की गई. दूसरी तरफ जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अपनी कार्रवाई को पूरी तरह नियमों और न्यायालयीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप बताया है. प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि मालवीय नगर-जगतपुरा रोड शहर की महत्वपूर्ण सड़कों में शामिल है, लेकिन अतिक्रमण और निर्माण के कारण कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई 80 फीट से घटकर करीब 25 फीट रह गई थी. इससे लगातार ट्रैफिक जाम और सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो रही थीं.
JDA ने क्या कहा?
JDA का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत सिर्फ मस्जिद ही नहीं, बल्कि दो मंदिर, एक मजार और एक सत्संग हॉल को भी हटाया गया है. प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की गई और सभी प्रभावित पक्षों को पहले नोटिस भी दिए गए थे.