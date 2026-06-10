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जयपुर में नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, तो भड़के मुस्लिम संगठन; दी आंदोलन की चेतावनी

Jaipur Mosque Demolition: जयपुर में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत नूरानी मस्जिद समेत कई धार्मिक ढांचों को हटाने के बाद विवाद बढ़ गया है. मुस्लिम संगठनों ने कार्रवाई को गलत बताते हुए जन आंदोलन की चेतावनी दी है, जबकि JDA ने इसे नियमों के तहत की गई कार्रवाई बताया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 10, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:51 PM IST
जयपुर में नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, तो भड़के मुस्लिम संगठन; दी आंदोलन की चेतावनी

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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