मुस्लिम संगठन का बड़ा आरोप

मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगर प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा. उनका आरोप है कि धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में कार्रवाई की गई. दूसरी तरफ जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अपनी कार्रवाई को पूरी तरह नियमों और न्यायालयीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप बताया है. प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि मालवीय नगर-जगतपुरा रोड शहर की महत्वपूर्ण सड़कों में शामिल है, लेकिन अतिक्रमण और निर्माण के कारण कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई 80 फीट से घटकर करीब 25 फीट रह गई थी. इससे लगातार ट्रैफिक जाम और सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो रही थीं.