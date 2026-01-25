Padma Award 2026: इन मुस्लिम कलाकारों और रचनाकारों की मेहनत को मिला राष्ट्रीय सम्मान, देखें लिस्ट और उनकी उपलब्धि

Advertisement
Muslim Padma Award Winners 2026: पद्म अवार्ड्स 2026 में संगीत, सिनेमा, रंगमंच, साहित्य और लोककला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पांच मुस्लिम शख्सियतों को सम्मानित किया गया. यह सम्मान भारत की गंगा-जमुनी तहजीब और सांस्कृतिक विविधता की मजबूत पहचान को बयान करता है. आइये जानते हैं किस दिग्गज को मिला पद्म अवार्ड.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:28 PM IST

Padma Awards 2026: भारत की गंगा-जमुनी तहजीब और सांस्कृतिक विविधता का जिक्र करते हुए पद्म अवार्ड 2026 में इस बार पांच मुस्लिम शख्सियतों को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है. संगीत, सिनेमा, थियेटर, साहित्य और फोल्क आर्ट जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में दशकों की साधना और रचनात्मक मेहनत के बाद इन नामों को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से नवाजा गया है. ये सम्मान न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों की पहचान हैं, बल्कि भारत की साझा विरासत की भी निशानी है.

ढोलक की थाप से पहचान बनाने वाले हाजी रमकडू
गुजरात के जूनागढ़ से ताल्लुक रखने वाले मीर हाजीभाई कासंभाई (Mir Hajibhai Kasambhai) को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. वे ढोलक वादक हैं और लोगों के बीच प्यार से हाजी रमकडू के नाम से जाने जाते हैं. उन्हें व्यापक पहचान मोरारी बापू की कथा सभाओं में ढोलक संगत करने के बाद मिली. उनकी ढोलक शैली अपनी खास पहचान है.

हाजी रमकडू का संगीत संसार भजन, संतवाणी, गजल और कव्वाली तक फैला हुआ है. एक समर्पित कलाकार के तौर पर उन्होंने गौसेवा को समर्पित 3,000 से ज्यादा कार्यक्रमों में ढोलक बजाई है. अपने लंबे करियर में वे 1,000 से ज्यादा मंच प्रस्तुतियों का हिस्सा रहे हैं, जिसने उन्हें लोक और आध्यात्मिक संगीत के क्षेत्र में एक खास मुकाम दिलाया.

दिग्गज ममूटी को मिला पद्म भूषण  
मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी (Mammootty) को पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है. केरल से आने वाले ममूटी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में गिने जाते हैं. पांच दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने कई भाषाओं की 400 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है. एक्टिंग के साथ-साथ वे शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक कामों में भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, जिससे उनकी सामाजिक भूमिका भी सामने आती है.

असम के रंगमंच को नई दिशा देने वाले कलाकार
असम के थिएटर जगत के मजबूत स्तंभ नूरुद्दीन अहमद (Nuruddin Ahmed) को पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया गया है. उन्हें आधुनिक असमिया मंचकला का शिल्पकार माना जाता है. उन्होंने 4,000 से ज्यादा थिएटर प्रस्तुतियों के लिए सेट डिजाइन तैयार किया और असम के मोबाइल थिएटर आंदोलन को नई पहचान दी. उनके काम ने रंगमंच को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

शफी शौक ने दी कश्मीरी साहित्य को बुलंद आवाज
जम्मू-कश्मीर के मशहूर लेखक शफी शौक (Shafi Shauq) को पद्म श्री 2026 से नवाजा गया है. दर्शन, कविता, आलोचना और पटकथा सहित 100 से ज्यादा रचनाओं के जरिए उन्होंने कश्मीरी लेखन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उनकी रचनाओं ने कश्मीर की सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई.

मेवाती लोककला के आखिरी रक्षक गफरुद्दीन मेवाती
राजस्थान के वरिष्ठ लोक कलाकार गफरुद्दीन मेवाती जोगी (Gafruddin Mewati Jogi) को भी पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया गया है. वे पिछले पांच दशकों से मेवाती लोककला की सेवा कर रहे हैं. खास बात यह है कि वे उन गिने-चुने कलाकारों में शामिल हैं, जो महाभारत से जुड़े 'पांडुन का कड़ा' के सभी 2,500 दोहों का मंचन करने की कला रखते हैं.

यह भी पढ़ें: Republic Day पर बरेली में उलेमा ने दिया एकता का पैगाम, मदरसों में संविधान पढ़ाने पर दिया जोर

 

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

