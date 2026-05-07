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वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने पर मचा बवाल, फैसले के खिलाफ AIMPLB जाएगी सुप्रीम कोर्ट

Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार के नए फैसले पर विवाद बढ़ गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध करते हुए कहा कि गीत के कुछ हिस्से उनकी धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाते. बोर्ड ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 07, 2026, 06:35 PM IST

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वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने पर मचा बवाल, फैसले के खिलाफ AIMPLB जाएगी सुप्रीम कोर्ट

Vande Mataram Controversy: भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाली केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान "जन गण मन" के बराबर सम्मान देने वाली प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव के तहत सभी सरकारी संस्थानों और आयोजनों में वंदे मातरम के पूरे 6 श्लोक को पढ़ने का निर्देश दिया गया है, पहले सिर्फ दो श्लोक पढ़े जाते थे. साथ ही वंदे मातरम के अपमान पर तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले नहीं था. इसको लेकर देश भर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. खासकर मुस्लिम समाज और इदारे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वंदे मातरम के इन 6 श्लोंक में वंदना (पूजा) और अन्य कई ऐसी चीजों का जिक्र हैं, जो इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है. 

वंदे मातरम को लेकर केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने चेतावनी दी है कि सरकार इस फैसले को वापस ले, वरना हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह फैसला बीजेपी सरकार की एक जबरदस्ती है धांधली है, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को परेशान करने के लिए लिया गया है. 

उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के निर्देश के मुताबिक सरकारी संस्थाओं के जो भी प्रोग्राम होंगे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तरों में मुस्लिम अधिकारी भी होते हैं और उनके लिए वंदे मातरम पढ़ना धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जायज नहीं होगा. उन्होंने सरकार के इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है. 

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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि वंदे मातरम गीत में देवी-देवताओं की बात कही गई है, उनकी आराधना करने की बात की गई है. उन्होंने कहा कि हम देवी-देवताओं की वंदना (पूजा) नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि यह फैसला संविधान के खिलाफ है और संविधान का आर्टिकल 25 और 26 में जिसमें हर धर्म के लोगों को आजादी दी गई है उसका सीधा उल्लंघन है.

सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि इससे पहले भी वंदे मातरम पर संविधान सभा और पार्लियामेंट में भी बहस हुई थी कि वंदे मातरम गीत में से सिर्फ दो लाइन पढ़ी जाएगी उसके आगे नहीं पढ़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वंदे मातरम को पढ़ने पर बाध्य करना और कंपलसरी बनाना संविधान के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और हमारी धार्मिक मान्यताओं के बीच टकराव पैदा होगा, इसी बुनियाद पर वंदे मातरण के दो श्लोक पढे जाते थे और इसके आगे के चार लाइन नहीं रखी गई थी.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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