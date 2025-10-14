' बहुत नेकदिल इंसान हैं...', मुस्लिम धर्मगुरू ने Premanand Maharaj के लिए मांगी दुआ

Ishaq Gora on Premanand Maharaj: देश और दुनियाभर में मशहूर धर्मगुरु और मोटिवेशनल स्पीकर प्रेमानंद महाराज ( Premanand Maharaj Health Update) इन दिनों अस्वस्थ हैं और मदीना से लेकर देश के कोने-कोने में उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं की जा रही हैं. इस बीच मीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इश्हाक गोरा ने भी स्पेशल दुआ मांगी. साथ ही प्रेमानंद जी महाराज को एक सच्चा इंसान बताया. कारी इश्हाक गोरा ने कहा कि आज के वक्त में जब बहुत से लोग धर्म का चोला पहनकर राजनीति करते हैं, ऐसे में प्रेमानंद जी जैसे संत समाज के लिए मिसाल हैं.

कारी इश्हाक गोरा ने कहा, “प्रेमानंद महाराज बहुत नेकदिल इंसान हैं. उनकी बातें लोगों के दिलों को छूती हैं. वह धर्म की सही छवि को सामने लाते हैं. आज जरूरत है ऐसे ही लोगों की जो समाज में भाईचारा और सद्भाव का संदेश दें. महाराज के स्वास्थ्य के लिए सभी को दुआ करनी चाहिए. मैं खुद उनके लिए दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह उन्हें शिफा दे, उनकी उम्र लंबी हो और वे जल्द स्वस्थ होकर लोगों का मार्गदर्शन करें.”

कारी इश्हाक गोरा ने किसकी निंदा की

कारी इश्हाक गोरा ने उन लोगों की भी निंदा की जो प्रेमानंद महाराज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों की मानसिकता ठीक नहीं है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है. जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, वे असल में इंसानियत के दुश्मन हैं. प्रेमानंद जी जैसे संत हमें सिखाते हैं कि हर मजहब इंसानियत और मोहब्बत की बात करता है. आखिर में उन्होंने अपील की कि सभी धर्मों के लोग प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य के लिए दुआ करें. अगर कोई मदीना से भी उनके लिए दुआ करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है.”

मदीना में दुआ मांगी

गौरतलब है कि प्रेमानंद महाराज पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है. इस बीच, हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगे हैं. इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति मदीना में खड़ा होकर प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगता हुआ दिखाई दे रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया.