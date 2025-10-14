Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2961685
Zee SalaamIndian Muslim

' बहुत नेकदिल इंसान हैं...', मुस्लिम धर्मगुरू ने Premanand Maharaj के लिए मांगी दुआ

देश और दुनियाभर में मशहूर धर्मगुरु और मोटिवेशनल स्पीकर प्रेमानंद महाराज ( Premanand Maharaj Health Update) इन दिनों अस्वस्थ हैं और मदीना से लेकर देश के कोने-कोने में उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं की जा रही हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 07:02 PM IST

Trending Photos

' बहुत नेकदिल इंसान हैं...', मुस्लिम धर्मगुरू ने Premanand Maharaj के लिए मांगी दुआ

Ishaq Gora on Premanand Maharaj: देश और दुनियाभर में मशहूर धर्मगुरु और मोटिवेशनल स्पीकर प्रेमानंद महाराज ( Premanand Maharaj Health Update) इन दिनों अस्वस्थ हैं और मदीना से लेकर देश के कोने-कोने में उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं की जा रही हैं. इस बीच मीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इश्हाक गोरा ने भी स्पेशल दुआ मांगी. साथ ही प्रेमानंद जी महाराज को एक सच्चा इंसान बताया. कारी इश्हाक गोरा ने कहा कि आज के वक्त में जब बहुत से लोग धर्म का चोला पहनकर राजनीति करते हैं, ऐसे में प्रेमानंद जी जैसे संत समाज के लिए मिसाल हैं.

कारी इश्हाक गोरा ने कहा, “प्रेमानंद महाराज बहुत नेकदिल इंसान हैं. उनकी बातें लोगों के दिलों को छूती हैं. वह धर्म की सही छवि को सामने लाते हैं. आज जरूरत है ऐसे ही लोगों की जो समाज में भाईचारा और सद्भाव का संदेश दें. महाराज के स्वास्थ्य के लिए सभी को दुआ करनी चाहिए. मैं खुद उनके लिए दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह उन्हें शिफा दे, उनकी उम्र लंबी हो और वे जल्द स्वस्थ होकर लोगों का मार्गदर्शन करें.”

कारी इश्हाक गोरा ने किसकी निंदा की
कारी इश्हाक गोरा ने उन लोगों की भी निंदा की जो प्रेमानंद महाराज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों की मानसिकता ठीक नहीं है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है. जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, वे असल में इंसानियत के दुश्मन हैं. प्रेमानंद जी जैसे संत हमें सिखाते हैं कि हर मजहब इंसानियत और मोहब्बत की बात करता है. आखिर में उन्होंने अपील की कि सभी धर्मों के लोग प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य के लिए दुआ करें. अगर कोई मदीना से भी उनके लिए दुआ करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है.” 

Add Zee News as a Preferred Source

मदीना में दुआ मांगी
गौरतलब है कि प्रेमानंद महाराज पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है. इस बीच, हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगे हैं. इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति मदीना में खड़ा होकर प्रेमानंद महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगता हुआ दिखाई दे रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Ishaq Gora on Premanand Maharaj

Trending news

Anees Fatima
Anees Fatima बिहार की पहली महिला MLA,जिन्होनें देश के साथ लड़कियों को भी दिखाई आज़ादी
Muslim Women on Burqa
वोट डालते वक्त नकाब हटाने का आदेश, मुस्लिम महिलाओं ने जताई आपत्ति; SP ने दी चेतावनी
Uttar Pradesh Crime News
मुजफ्फरनगर में मुंतलिब की पीट-पिटकर हत्या, बाइक टक्कर के बाद चल रही थी दुश्मनी
Azam Khan news
'नहीं लूंगा Y कैटेगरी सुरक्षा...', आजम खान ने आखिर ऐसा क्यों कहा? जानें पूरा मामला
Bangladesh news
बांग्लादेश में इस्लामिक पार्टियों की हुंकार, यूनुस सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल
Pakistan News
Pakistan एयर फॉर्स ने बलूचिस्तान में की बमों की बारिश, बिछ गई लोगों की लाशें
MP Udit Raj on Asaduddin Owaisi
बिहार चुनाव में INDIA गठबंधन को जीरो पर आउट कर देंगे ओवैसी; बदले के लिए बनाया प्लान!
Mohammad Arif
Bollywood में मिली शोहरत और इज्ज़त, फिर भी सब कुछ छोड़ मौलाना बन गया ये एक्टर
Muslim Women make diya
दिवाली पर आर्थिक बहिष्कार के बीच मुस्लिम महिलाओं ने पेश की धार्मिक सौहार्द की मिसाल
NCPUl
Urdu के सहारे क्या हो रहा सावरकर का प्रचार? NCPUL पर उठे बड़े सवाल