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मोहर्रम में शेर बनकर नाचने और डीजे पर मुस्लिम समाज की आपत्ति, प्रशासन से कार्रवाई की मांग

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मोहर्रम के दौरान शेर बनकर नाचने, डीजे-धुमाल बजाने, हथियारों के प्रदर्शन और कथित हुड़दंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 11, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:00 PM IST
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