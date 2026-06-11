इसके अलावा मुस्लिम समाज ने डीजे और धुमाल जैसे तेज ध्वनि वाले कार्यक्रमों पर भी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि मोहर्रम शोक और गंभीरता का पर्व है, ऐसे में तेज आवाज में संगीत बजाना इसकी मूल भावना के विपरीत है. ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कई बार ऐसे आयोजनों के दौरान हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे तनाव और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है. समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को यह भी बताया कि कुछ जगहों पर भीड़ और अव्यवस्थित माहौल के कारण महिलाओं और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने आशंका जताई कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.