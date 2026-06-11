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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मुस्लिम समाज के लोगों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मांग की है कि मोहर्रम के दौरान शेर बनकर नाचने, तेज आवाज में डीजे और धुमाल बजाने, हथियारों का प्रदर्शन करने और हुड़दंग मचाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए. मुस्लिम समाज का कहना है कि मोहर्रम इस्लाम धर्म में खास मौका है. यह हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की कुर्बानी, त्याग और इंसाफ के लिए किए गए संघर्ष को याद करने का समय होता है.
मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है कि इस अवसर का मूल उद्देश्य शोक, श्रद्धांजलि और आत्ममंथन है, जबकि कुछ स्थानों पर होने वाली गतिविधियां इस पर्व की धार्मिक भावना और संदेश से मेल नहीं खातीं. ज्ञापन में कहा गया है कि मोहर्रम के दौरान शेर बनकर नाचने की परंपरा का शिया धार्मिक परंपराओं या इस्लामी शरीयत से कोई सीधा संबंध नहीं है. समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां मोहर्रम के वास्तविक उद्देश्य और कर्बला के संदेश से लोगों का ध्यान भटकाती हैं. इसलिए ऐसी परंपराओं की समीक्षा कर उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए.
इसके अलावा मुस्लिम समाज ने डीजे और धुमाल जैसे तेज ध्वनि वाले कार्यक्रमों पर भी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि मोहर्रम शोक और गंभीरता का पर्व है, ऐसे में तेज आवाज में संगीत बजाना इसकी मूल भावना के विपरीत है. ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि कई बार ऐसे आयोजनों के दौरान हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे तनाव और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है. समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को यह भी बताया कि कुछ जगहों पर भीड़ और अव्यवस्थित माहौल के कारण महिलाओं और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने आशंका जताई कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.
मुस्लिम समाज ने प्रशासन से मांग की है कि मोहर्रम के सभी धार्मिक आयोजनों को उनकी मूल धार्मिक भावना के अनुरूप शांतिपूर्ण, अनुशासित और मर्यादित ढंग से संपन्न कराया जाए. साथ ही ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जाए जिन्हें समाज गैर-धार्मिक या विवादास्पद मानता है. ज्ञापन मिलने के बाद प्रशासन ने मामले पर विचार करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है.