धार कोर्ट ने 1935 में भोजशाला को मस्जिद कहा था; मुस्लिम पक्ष ने MP HC में किया बड़ा दावा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद का विवाद कोर्ट में चल रहा है. इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने दावा किया है कि साल 1935 में तत्कालीन धार रियासत की अदालत ने इस स्मारक को "मस्जिद" घोषित किया था. हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद होने का दावा करता है. यह विवादित परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित है.

वरिष्ठ वकील शोभा मेनन ने मंगलवार, 28 अप्रैल को, हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी के सामने, मुस्लिम समुदाय के मुनीर अहमद और अन्य लोगों द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका और रिट अपील के समर्थन में विस्तृत दलीलें पेश कीं. उन्होंने भोजशाला मामले में 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' नामक संगठन, कुलदीप तिवारी और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर दो जनहित याचिकाओं (PILs) पर सवाल उठाए.

इन याचिकाओं में कहा गया है कि भोजशाला असल में एक सरस्वती मंदिर है और इस परिसर में पूजा करने का अधिकार केवल हिंदुओं को ही दिया जाना चाहिए. PILs की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए, मेनन ने तर्क दिया कि भोजशाला विवाद को व्यापक जनहित का मामला मानना ​​कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय से जुड़ा है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 6 अप्रैल से ही नियमित रूप से चार याचिकाओं और एक रिट अपील पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें इस स्मारक के धार्मिक स्वरूप को चुनौती दी गई है.

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मेनन ने एक "ऐलान" (सरकारी आदेश) पेश किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह तत्कालीन धार रियासत की अदालत (दरबार) द्वारा 24 अगस्त, 1935 को एक कानूनी अधिसूचना या राजपत्र के रूप में जारी किया गया था, और इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बताया. वकील ने दावा किया कि इस "ऐलान" में विवादित भोजशाला परिसर को "मस्जिद" घोषित किया गया था और यह शर्त रखी गई थी कि भविष्य में भी वहाँ 'नमाज़' (इस्लाम में दैनिक धार्मिक प्रार्थना) अदा की जाती रहेगी.

गौरतलब है कि ब्रिटिश राज के दौरान, धार मध्य भारत में भोपाल एजेंसी के तहत एक रियासत थी। मेनन ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वह भोजशाला विवाद को धार्मिक नज़रिए से नहीं, बल्कि कानून के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर देखे. उन्होंने विरोधाभासों की ओर इशारा करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार और ASI की उन अलग-अलग राय का ज़िक्र किया, जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर दायर किए गए अदालती मामलों में अलग-अलग समय पर ज़ाहिर की थीं. मेनन ने कहा कि इस तरह बार-बार बदलते रुख कानून की नज़र में असंगत, मनमाने और अस्वीकार्य हैं, क्योंकि सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह एक सुसंगत और स्थिर दृष्टिकोण अपनाएगी.