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कमाल मौला मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर घिरी ASI, HC में मुस्लिम पक्ष ने लगाए संगीन इल्जाम

MP High Court on Kamal Maula Mosque Complex: धार के भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में अदालत में बड़ा मोड़ सामने आया है. मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ASI की जांच के और पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सर्वे के दौरान ASI ने सिर्फ 45 सेकेंड की ही वीडियो रिकॉर्ड की. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 12, 2026, 05:02 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

MP Bhojshala Mosque Dispute: मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक कमाल मौला मस्जिद परिसर का विवाद अब न्यायल की दहलीज पर पहुंच चुका है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यह वाग्देवी मंदिर (सरस्वती मंदिर) है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि कमाल मौला मस्जिद और दरगाह है. इसी विवाद पर सोमवार (11 मई) को अदालत में सुनवाई हुई. 
 
अदालत में इस विवाद को लेकर नया मोड़ तब गया, जब मुस्लिम पक्ष ने अदालत में पुरातत्व विभाग (ASI) के सर्वे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 98 दिनों तक चले सर्वे में ASI ने अदालत के साफ निर्देशों का पालन नहीं किया गया और पूरी प्रक्रिया कई जगहों पर संदिग्ध दिखाई देती है.

कमाल मौला वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से सीनिर वकील सलमान खुर्शीद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लिया, जबकि इंदौर हाईकोर्ट में अधिवक्ता तौसीफ वारसी मौजूद रहे. उन्होंने साल 2024 में हुए सर्वे को लेकर अदालत के सामने कई अहम आपत्तियां रखीं.

तौसीफ वारसी ने कहा कि अदालत ने अपने आदेश के पैरा 9 (E) और 9 (F) में साफ निर्देश दिए थे कि कार्बन डेटिंग समेत सभी उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर परिसर की वास्तविक उम्र पता लगाई जाए, लेकिन ASI ने किसी भी तरह की डेटिंग प्रक्रिया नहीं अपनाई. उनके मुताबिक यह अदालत के आदेश की खुली अनदेखी है.

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मुस्लिम पक्ष के वकील तौसीफ वारसी ने दक्षिणी हॉल में मिले एक अवशेष का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जिस कमरे को पुरातत्व विभाग अपने निगरानी रूम के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, वहीं से एक मूर्ति मिली, जो पूरी तरह रासायनिक तरीके से साफ दिखाई दे रही थी. उन्होंने तर्क दिया कि अगर यह मूर्ति सच में तेरहवीं सदी से जमीन में दबी होती, तो उस पर मिट्टी और समय के असर के निशान साफ दिखाई देते.

इतना ही नहीं तौसीफ वारसी ने यह भी कहा कि उसी कमरे से सिगरेट के पैकेट, पानी की बोतलें और इस्तेमाल किए गए कप मिले हैं, जिससे सर्वे की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं. मुस्लिम पक्ष ने सूचना के अधिकार के तहत जुटाई गई जानकारी का भी हवाला दिया. 

मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत को बताया गया कि परिसर में रखी गई 18 पुरावशेष वस्तुओं को कब और कैसे लाया गया, इसकी जानकारी खुद ASI के पास नहीं है. जबकि इन्हीं वस्तुओं को सर्वे रिपोर्ट में बरामद बताया गया है. वारसी ने कहा कि इन तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो पूरी रिपोर्ट संदिग्ध और पक्षपातपूर्ण लगती है.

अदालत में यह मुद्दा भी उठाया गया कि सर्वे की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन विभाग की ओर से सिर्फ 45 सेकंड का वीडियो पेश किया गया. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इतनी कम रिकॉर्डिंग से सर्वे की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल पैदा होते हैं.

वजूखाने को सिर्फ पानी का टैंक बताए जाने पर भी आपत्ति जताई गई. वारसी ने अदालत से कहा कि वहां पानी की निकासी की नालियां मौजूद हैं और साल 2003 के बाद ASI की ओर से सीढ़ीनुमा ढांचा भी बनाया गया था. ऐसे में उसे सिर्फ पानी का टैंक बताना सही नहीं है.

मुस्लिम पक्ष ने अदालत से मांग की कि वैज्ञानिक तौर पर अधूरी और त्रुटियों से भरी इस सर्वे रिपोर्ट को भरोसेमंद नहीं माना जाना चाहिए. उनका कहना था कि ऐसी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी फाइनल नतीजे पर पहुंचना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ होगा.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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