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फेरीवाले चाचा-भतीजे का नाम पूछ कर बेरहमी से पिटाई; वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

Uttar Pradesh News: मुजफ्फरनगर की एक कॉलोनी में कपड़ा बेचने पहुंचे चाचा-भतीजे के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है. दोनों की पहचान आमिर मलिक और जावेद के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया. मामले की जांच जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 26, 2026, 10:31 AM IST

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक हिंदू पॉश कॉलोनी में रविवार (25 मई) की देर शाम चाचा-भतीजे को मुस्लिम होने की वजह से स्थानीय हिंदूवादी विचार के लोगों ने बेरहमी से पिटाई की. पीड़ित चाचा-भतीजा मुस्लिम थे, जो मुजफ्फरनगर के एक हिंदू पॉश कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा बुलाने पर कपड़ा बेचने पहुंचे थे. इस दौरान कॉलोनी के हिंदूवादी मानसिकता के लोगों ने चाचा-भतीजे को रोका और नाम पूछा, जिसके बाद उन्हें मुस्लिम होने की वजह से पिटाई की. 

पीड़ित चाचा-भतीजे की पहचान आमिर मलिक और जावेद के रूप में हुई है. दोनों की इतनी पिटाई की गई थी कि वे खून से लथपथ थे. खून से लथपथ आमिर मलिक और जावेद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग पीड़ित आमिर मलिक और जावेद के लिए इंसाफ और दोषियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पीड़ित चाचा-भतीजे को हिरासत में लेकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

दरसअल रविवार (25 मई) की देर शाम मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित वसुंधरा कॉलोनी में मुस्लिम चाचा-भतीजे आमिर मलिक और जावेद की स्थानीय लोगों ने नाम पूछ कर उस समय पिटाई कर दी जब वह कॉलोनी निवासी किसी व्यक्ति के बुलाने पर कपड़ा बेचने के लिए वहां पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि दोनों चाचा भतीजे फेरी कर कपड़ा बेचने का काम करते हैं.

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वहीं, आला धिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि दोनों फेरी कर कपड़ा बेचने का काम करते हैं और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है फिर भी पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से अपनी जांच पड़ताल कर रही है. मामले की जानकारी देते हुए नई मंडी के सीओ राजू कुमार साव ने बताया कि कल शाम थाना क्षेत्र को सूचना प्राप्त हुई थी कि वसुंधरा कॉलोनी में दो व्यक्तियों को संदिग्ध रूप से मोहल्ले के लोगों ने पकड़ा है. इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस मौके पर पहुंची. पूरे प्रकरण की जानकारी ली जिसमें यह सामने आया वसुंधरा कॉलोनी में दो व्यक्ति जिनका नाम आमिर मालिक और जावेद है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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