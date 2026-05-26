DU Exam Row: सरकारी छुट्टी के बावजूद बकरीद पर एग्जाम, DU के खिलाफ कोर्ट पहुंचा छात्र

DU Exam Date Clash: ईद-उल-अजहा जैसे बड़े धार्मिक त्योहार से ठीक पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है. एक तरफ पूरे देश में बकरीद की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्र एग्जाम और त्योहार के बीच फंसते नजर आ रहे हैं. मामला तब और गरमा गया, जब केंद्र सरकार ने 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसी दिन एग्जाम कराने का फैसला बरकरार रखा.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के एक छात्र ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. छात्र ने अपनी याचिका में कहा है कि बकरीद के दिन एग्जाम कराने का फैसला मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है.

याचिका में कहा गया कि देश की कई संवैधानिक संस्थाओं और सरकारी विभागों ने केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक बकरीद की छुट्टी 28 मई को ट्रांसफर कर दी है. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है. इसके बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एग्जाम जारी रखने का फैसला किया, जो समझ से परे है.

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छात्र का कहना है कि यह फैसला मुस्लिम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 और 29 का हवाला दिया गया है. छात्र के मुताबिक, यह फैसला कानून के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म की आजादी, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के खिलाफ है.

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इस मुद्दे को लेकर यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों और अलग-अलग छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया. प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि बकरीद जैसे अहम धार्मिक पर्व के दिन एग्जाम कराना मुस्लिम छात्रों के त्योहार मनाने के अधिकार का खुला उल्लंघन है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन "फ्रेटरनिटी मूवमेंट" के अध्यक्ष अहमद रबीह ने यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर, रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन कंट्रोलर को पत्र लिखकर इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मुस्लिम छात्रों को ऐसे हालत में खड़ा कर दिया है, जहां उन्हें अपने भविष्य और अपने धर्म के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 28 मई को अवकाश घोषित करने संबंधी एक परिपत्र जारी किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस दिन पहले से निर्धारित एग्जाम में कोई बदलाव नहीं होगा. इसी फैसले को लेकर छात्रों में नाराजगी और बढ़ गई.

दिल्ली यूनिवर्सिटी की "स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन" यूनिट ने भी इस फैसले की कड़ी निंदा की है. संगठन ने कहा कि एक तरफ छुट्टी घोषित करना और दूसरी तरफ उसी दिन एग्जाम लेना विरोधाभासी फैसला है. इससे हजारों छात्रों की धार्मिक भावनाओं और उनकी परेशानियों की अनदेखी हुई है. संगठन ने मांग की कि ईद के दिन होने वाली एग्जाम शेड्यूल को तुरंत आगे बढ़ाया जाए.

वहीं "ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन" ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से परीक्षाओं को दोबारा निर्धारित करने की मांग की है. संगठन ने कहा कि यूनिवर्सिटी को पारदर्शिता दिखानी चाहिए और उन समावेशी, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी उस पर है.

अब यह मामला अदालत पहुंच चुका है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि न्यायालय इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या फैसला सुनाता है. इस बार ईद उल अजहा यानी बकरीद गुरुवार (28 मई) को मनाई जाएगी और इसमें महज दो दिन है, और ऐसे में कोर्ट का फैसला मुस्लिम छात्रों के लिए काफी अहम माना जा रहा है.

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