Australia में मुस्लिम छात्र पर चाकुओं से हमला, ओवैसी ने लगाई MEA से गुहार

Muslim Student stabbed in Australia: हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम छात्र पर ऑस्ट्रेलिया में चाकुओं से हमला किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल पीड़ित अस्पताल में भर्ती है.
Muslim Student stabbed in Australia: ऑस्ट्रेलिया में हैदराबाद के एक मुस्लिम छात्र पर चाकू से हमला किया गया है. फिलहाल उसे आईसीयू में रखा गया है और उसकी सर्जरी की गई है. घटना के बाद AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश मंत्रालय (MEA) से आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है.
घायल छात्र की पहचान सैफ मोहम्मद शाह के तौर पर हुई है, जो सिडनी में स्थित एक 7-इलेवन स्टोर में काम करता है. शुरुआत में हैदराबाद में मौजूद परिवार के सदस्यों ने AIMIM के कॉरपोरेटर मुज़फ्फर से संपर्क किया था. इसके बाद जब हैदराबाद के सांसद ओवैसी को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से तुरंत कार्रवाई करने और सैफ के इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है.
ओवैसी ने यह भी अनुरोध किया कि MEA स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे. उन्होंने बताया कि सैफ पर चाकू से हमला किया गया था और वह मौजूदा वक्त में रॉयल प्रिंस अल्फ्रेड अस्पताल में है.
सैफ के एक परिजनों का कहना है कि वह पिछले सात सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है. परिवार के सदस्य ने कहा कि वह पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था. उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और वह फिलहाल वहीं काम कर रहा है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को धन्यवाद देते हुए परिवार ने सरकार से अपील की कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने में मदद प्रदान की जाए.
बता दें, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने रूस में फंसे लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी. इन लोगों को झांसा देकर इजराइली सेना में भर्ती करा गया था और फ्रंट पर लड़ने के लिए भेज दिया गया था.