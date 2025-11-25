जम्मू में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन रद्द करने की मांग पर बवाल, इस मुस्लिम MP ने सरकार को दी चेतावनी!

MP Ruhullah Mehdi Vaishno Devi University Controversy: वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों को एडमिशन देने पर रोक लगाने की मांग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने चेतावनी दी है कि अगर शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद भी इस समस्या का हल नहीं हुआ तो वह संसद के बाहर छात्रों के साथ अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
MP Ruhullah Mehdi Vaishno Devi University Controversy: नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेता और श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मेरिट के आधार पर क्वालिफाइड मुस्लिम छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि सरकार जानबूझकर जम्मू-कश्मीर के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है.
दरअसल, भाजपा नेताओं और हिंदूवादी संगठनों ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों को एडमिशन न देने की मांग की. BJP नेताओं की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में वैष्णो देवी मंदिर की तरफ से फंड दिया जाता है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ हिंदू छात्रों को ही एडमिशन मिलना चाहिए.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और श्रीनगर के सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने सोमवार (24 नवंबर) की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट कर लिखा कि पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मेधावी छात्र न्याय की गुहार लगा रहे हैं. उन्होंने लिखा कि पहले सरकार ने कहा था कि 6 महीने में मामला सुलझा लेंगे, लेकिन वो 6 महीने एक साल में बदल गए. चुनाव से पहले बडगाम में कहा गया कि बस कुछ दिन और, वो 'कुछ दिन' अब एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं. उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब अगर कभी सुलझा भी लिया तो खोया हुआ एक साल और हजारों वैकेंसी कौन लौटाएगा?"
सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने इसे 'नौजवानों का दम घोंटने' वाला कृत्य बताया और सवाल उठाया कि क्या यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वे इन छात्रों की आवाज उठा रहे हैं? उन्होंने लिखा कि ठीक है, अगर मैं ही रुकावट हूं तो मैं एक महीने के लिए खुद को पूरी तरह इस मामले से अलग कर लूंगा. उन्होंने सुझाव देते हुए लिखा कि छात्रों से मिलिए, उन्हें समझिए, मामला सुलझाइए. उन्होंने लिखा कि मुझे गाली दें, मुझे बदनाम करें, छात्रों को मेरे खिलाफ कर दें, लेकिन इन बच्चों का करियर बर्बाद मत कीजिए.
सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने चेतावनी दी कि अगर 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद भी यह मसला हल नहीं हुआ, तो वे फिर छात्रों के साथ संसद के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे. उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल दिसंबर में भी उन्होंने एक दिन का धरना दिया था, लेकिन इस बार वे पीछे नहीं हटेंगे.