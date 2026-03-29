BSEB Result 2026: मुस्लिम बेटियों का कमाल! शबरीन परवीन बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में बनीं स्टेट टॉपर

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 10वीं यानी मैट्रिक परीक्षा 2026 के नतीजे आज इतवार (29 मार्च) आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं. इस बार रिजल्ट में मुस्लिम बच्चियों ने शानदार प्रदर्शन किया और पूरे प्रदेश में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया. वैशाली की रहने वाली शबरीना परवीन ने संयुक्त रूप से पहला और बेगूसराय की नाहिद सुल्ताना ने दूसरा रैंक हासिल किया.

इस साल बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 81.79 फीसदी छात्र पास हुए हैं. पास होने वाले छात्रों में कुल 6 लाख 1 हजार 390 लड़के और 6 लाख 34 हजार 353 छात्राएं शामिल हैं. साफ़ है कि लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी है, और यह ट्रेंड पिछले कुछ सालों से लगातार देखा जा रहा है. हैरानी वाली बात यह है कि इस बार टॉप-10 में 139 छात्र-छात्राओं ने जगह बनाई है.

बता दें, वैशाली की बेटी शबरीन परवीन ने बिहार बोर्ड की 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा में कमाल कर दिया और पूरे राज्य में टॉप कर जिले का नाम रौशन कर दिया. शबरीन अपने गांव के ही छौराही हाई स्कूल की छात्रा हैं. उन्होंने 492 नंबर यानी 98.4 फीसदी नंबर हासिल किया और राज्य में संयुक्त रुप पुष्पांजलि के साथ पहला स्थान शेयर किया.

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शबरीन के पिता सज्जाद आलम बंगाल के रामपुर हाट में पुराने टायर की दुकान चलाते हैं और खुद भी बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं. उनकी मां अंगूरी खातून हाउसवाइफ हैं और वे भी ग्रेजुएट हैं. शबरीन परिवार में सबसे बड़ी हैं और उनके तीन बहनें और दो भाई हैं. शबरीन ने बताया कि वह रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी. कोचिंग के साथ-साथ उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से भी कड़ी मेहनत की. उनकी इस लगन और मेहनत का फल उन्हें स्टेट टॉपर के रुप में मिला.

शबरीन के इस शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे छौराही गांव और वैशाली जिले के नाम रौशन किया. इस खबर को सुनने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि शबरीन जैसी प्रतिभाओं की वजह से शिक्षा और मेहनत की सही मिसाल बनती है. शबरीन की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि सही मेहनत, लगन और समय प्रबंधन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. उनके प्रेरणादायक संघर्ष और लगातार पढ़ाई करने के तरीकों से अन्य छात्र भी सीख सकते हैं.

बिहार बोर्ड के इस साल के परिणाम में शबरीन के अलावा राज्य भर के अन्य टॉपर्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन शबरीन का नाम सबसे ऊपर रहा. उनका यह सफर यह दिखाता है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी छात्र अपने जिले और राज्य का नाम रौशन कर सकता है. बेगूसराय की नाहिद सुल्ताना ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है. नाहिद ने 489 अंक यानी 97.8 फीसदी अंक लेकर राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया.