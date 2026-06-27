/Mughalsarai News: धार्मिक पहचान के आधार पर ट्रेन में मुस्लिम यात्री पर जनरल डब्बे में हमला

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुग़लसराय में एक ट्रेन में धार्मिक पहचान के आधार पर एक दाढ़ी- टोपी वाले मुस्लिम यात्री के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. पीड़ित यात्री को बेहोशी की हालत में ट्रेन से उतार कर रेलवे और जीआरपी के जवानों ने उसे अस्पताल पहुंचाया. इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है.
पीड़ित शख्स मोहम्मद मजहर हुसैन ने बताया कि 24 जुलाई को वो बिहार के भागलपुर से उत्तर प्रदेश के आंबेडकर के अकबरपुर स्थित कछौछा शरीफ मज़ार पर जियारत के लिए आये थे. 26 जून को उन्होंने वापसी के लिए वाराणसी से आसनसोल मेमू एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी. उन्होंने जेनरल डब्बे का टिकट लिया था और उसमें बैठ गए थे. मजहर हुसैन का आरोप है कि सुबह 4.15 बजे वो ट्रेन के वाश बेसिन के पास अपना मुंह धो रहे थे. उस वक़्त ट्रेन मुग़लसराय के किसी हाल्ट पर खड़ी थी, और जेनरल बौगी का दरवाज़ा खुला था.
इसी वक़्त ट्रेन में 4-5 की तादाद में कुछ लड़के 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए चढ़े और उन्होंने मजहर हुसैन पर हमला कर दिया. अपने बचाव में मजहर हुसैन ने भी उन लड़कों के साथ मारपीट की, लेकिन उन चार लोगों के सामने जल्द ही मजहर हुसैन ठन्डे पड़ गए और इसी बीच उनमें से एक लड़के ने मजहर हुसैन के सर पर किसी भारी वस्तु से वार कर दिया. इसके बाद मजहर के सर में ब्लीडिंग होने लगी और वो वहीं, बेहोश होकर गिर गए. जिस वक़्त ये हमला हुआ उस वक़्त जेनरल डब्बे में बमुश्किल 5-6 यात्री बैठे हुए थे.
मजहर हुसैन ने बताया कि जब उन्हें होश आया था, उन्होंने खुद को एक सरकारी अस्पताल में पाया. उन्हें रेलवे के कर्मचारी और पुलिस वालों ने अस्पताल पहुंचाया था. होश आने के बाद इस मामले में मजहर से पुलिस वाले ने पूछताछ भी की है, और इस घटना की सूचना उनके घर वालों को दी गई है.
मजहर हुसैन भागलपुर में टूर ट्रेवल का कारोबार करते हैं. वो हज और उमरा पर जाने वाले यात्रियों के लिए टिकट का इंतज़ाम करते हैं. मजहर हुसैन इस बात से हैरान हैं कि सिर्फ उनकी दाढ़ी-टोपी की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया. अगर ट्रेन में किसी से किसी बात को लेकर कोई बहस- मुबहिशा होता, तो समझ में आ सकता था, लेकिन बिना किसी बात के सिर्फ हुलिया देखकर हमला होना बेहद चिंताजनक हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं.
ये घटना रेलवे की सुरक्षा- व्यवस्था की भी पोल खोल रहा है कि आखिर ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री कितने सुरक्षित हैं? क्या कभी भी किसी को भी उसकी धार्मिक पहचान की वजह से निशाना बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश इस मामले में बेहद संवेदनशील राज्य बनता जा रहा है. पिछले 27 अप्रैल को बिहार के किशनगंज के एक मौलाना तौसिफ रजा की ट्रेन से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी. तौसिफ को विवाद के बाद ट्रेन से फेका गया था.
तौसीफ रजा बिहार के किशनगंज ज़िले के पाठामारी थाना इलाके के बाखोटोली गांव के रहने वाले थे और एक मदरसे में पढ़ाते थे. घटना के दिन वो बरेली में आयोजित एक उर्स में हिस्सा लेकर घर लौट रहे थे. 26 अप्रैल को उन्होंने 04314 योगनगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन पकड़ी थी, लेकिन दो दिन बाद बरेली कैंट थाना के पालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास को रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश पाई गई थी.
इस मामले में दो माह बाद पुलिस ने पंकज राजपूत नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य लोग फरार बताये जा रहे हैं.
ये कोई एकेला मामला नहीं है, इससे पहले भी मुस्लिम नौजवान, बुजुर्ग और यहाँ तक कि महिल मुस्लिम यात्रियों को भी ट्रेन में निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन रेलवे इन हमलों पर मौन है.