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Mughalsarai News: धार्मिक पहचान के आधार पर ट्रेन में मुस्लिम यात्री पर जनरल डब्बे में हमला

Muslim traveller beaten up in train: उत्तर प्रदेश के मुग़लसराय में एक हाल्ट पर जनरल डब्बे में यात्रा कर रहे बिहार के भागलपुर के एक मुस्लिम यात्री के साथ धार्मिक पहचान के आधार पर मारपीट करने का मामला सामने आया है. ट्रेन में हो रहे इस तरह के लगातार हमले से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written ByHussain Tabish
Published: Jun 27, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:51 PM IST
Mughalsarai News: धार्मिक पहचान के आधार पर ट्रेन में मुस्लिम यात्री पर जनरल डब्बे में हमला

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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