असम से लेकर UP तक वोटर लिस्ट में नाम हटाए जाने पर मुसलमाओं में असुरक्षा और आक्रोश; प्रदर्शन

Muslim Community Boycott SIR: बिहार के बाद देश के कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया जा रहा है. इस दौरान वोटर लिस्ट से अवैध वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश से लगातार इस बात की शिकायत दर्ज कराई जा रही है कि SIR प्रक्रिया के तहत जानबुझकर मुस्लिम सदस्यों के नाम हटाए जा रहे हैं. वहीं, असम में NRC हो चुकी है, इसलिए वहां SIR नहीं बल्कि SR के ऑब्जेक्शन नोटिस के जरिए कथित अवैध वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं. इस बीच असम में इतिहाद फ्रंट ने यह दावा किया है कि SR के ऑब्जेक्शन नोटिस के जरिए मुसलमान वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं. साथ ही यह भी दावा किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के जिंदा सदस्यों को SR के ऑब्जेक्शन नोटिस में मृत बता दिया जा रहा है.

पहले उत्तर प्रदेश के मामले पर नजर डालते हैं. उत्तर प्रदेश के पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्य मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में राजनीतिक द्वेषता के चलते वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम हटाने का मामला सामने आया है. सुन्नत जमात इटावा के सदर शहजाद आशगान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने गुरुवार (22 जनवरी) को इटावा एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही निर्वाचन और पंजीयन अधिकारी इटावा एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर को ज्ञापन दिया गया. इस ज्ञापन में कहा गया है कि बवजह शिकायत करके मुस्लिम समाज के सदस्यों के नाम काटवाए जा रहे हैं. ज्ञापन में मुस्लिम समाज ने मांग की कि मुस्लिम समाज के सदस्यों के नाम कटवाने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही यह भी मांग की गई कि बिना जांच किए किसी भी व्यक्ति के नाम नहीं काटे जाएं.

राजनीतिक द्वेष से मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से किए जा रहे गायब?

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनको फिर से जोड़ा जाए. सुन्नत जमात इटावा के सदर शहजाद आशगान ने आरोप लगाया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में राजनीतिक द्वेष की वजह से नाम हटाए जा रहे हैं. उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बडौद में 171 मुस्लिम समाज के लोगों के नाम हटा दिए गए, जिससे समाज के लोगों में काफी आक्रोश है.

असम में वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम हटाए जा रहे हैं?

अब असम के मामले पर नजर डालते हैं. असम में SIR नहीं की जा रही है, क्योंकि यहां पहले ही NRC हो चुकी है. असम में SIR की जगह SR के ऑब्जेक्शन नोटिस पर वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं. पूरे असम में लगातार SR के ऑब्जेक्शन नोटिस पहुंच रहे हैं. मुस्लिम समाज ने SR के ऑब्जेक्शन नोटिस पर आपत्ति व्यक्त की है, क्योंकि इस नोटिस में कुछ मुसलमानों को जीवित रहते हुए, उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया गया.

सभी को कोर्ट में घसीटेंगे- इतिहाद फ्रंट के प्रमुख नूरुल इस्लाम

इसी बात पर इतिहाद फ्रंट के प्रमुख नूरुल इस्लाम ने विरोध किया और कहा कि असम में सरकार बहुत गलत कर रही है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों के घर SR के ऑब्जेक्शन नोटिस भेजा जा रहा है और उसके जरिए नाम काटा जा रहा है. उन्होंने इस प्रक्रिया को सरासर गलत बताया और इलेक्शन कमीशन से इस पर नजर रखने की मांग की. उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिशन इन मामलों पर नजर नहीं रखी है, तो इत्तेहाद फ्रंट कानून के सहारे सभी को कोर्ट में घसीटेंगे.

असम में मुसलमानों पर जुल्म जल्द हो बंद- NEMSU के प्रमुख बदरुल इस्लाम

वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन NEMSU के प्रमुख बदरुल इस्लाम ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि असम अभी नरक जैसा हो गया है, क्योंकि यहां पर बुलडोजर कभी पुशबैक और अभी SR के जरिए मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जो सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए नहीं तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे.

इन हटकंडों की मदद से असम के मुसलमानों पर हो रहा जुल्म!

बता दें कि SR नोटिस भेजा जा रहा है और जगह-जगह में हियरिंग हो रही है हियरिंग के वक्त जो लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए थे, उनका कोई पता नहीं, नामालूम नाम से ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है देखा जाए तो असम में अभी बुलडोजर और पुश बैक के बाद SR के जरिए मुस्लिम समाज पर जुल्म किया जा रहा है.