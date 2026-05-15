सिद्धार्थनगर: मुस्लिम महिला होमगार्ड का संगीन इल्जाम, कहा- "कमांडेंट अल्पसंख्यक होने के नाते..."

UP Muslim Woman Home Guard Harssment Case: यूपी के सिद्धार्थनगर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मुस्लिम महिला होमगार्ड ने विभाग के कमांडेन्ट पर संगीन इल्जाम लगाते हुए उसे अल्पसंख्यक होने की वजह से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि उसका बच्चा दिव्यांग और हृदय रोग से पीड़ित है, और सीनियर के जरिये परेशान करने से वह मानसिक रूप से परेशान हो गई है.
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Siddharthnagar News Today in Hindi: सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली खाकी वर्दी जब किसी मजबूर मां के लिए डर और दर्द की वजह बन जाए, तो सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का खड़ा होता है. उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक महिला होमगार्ड ने अपने ही विभाग के सीनियर अधिकारी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं.
पीड़िता वर्तमान में होमगार्ड के पद पर तैनात है. पीड़िता का कहना है कि उसकी मजबूरी और उसके बीमार बच्चे की हालत का फायदा उठाकर उसे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. पीड़िता ने कहा कि उसके ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदाय से है.
पीड़ित महिला उमरा खातून ने पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है. उनका आरोप है कि विभाग के कमांडेन्ट ने ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी और कई महीनों से उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है. महिला का कहना है कि वह अकेले अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है. उसका छोटा बच्चा दिव्यांग है और दिल की बीमारी से पीड़ित है. बच्चे का इलाज लगातार चल रहा है और उसे हर समय देखभाल की जरूरत रहती है.
महिला ने बताया कि एक तरफ वह अपनी ड्यूटी निभा रही है, तो दूसरी तरफ मां होने का फर्ज भी पूरा कर रही है. ऐसे कठिन समय में विभाग से सहारा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आरोप है कि उच्च अधिकारी ही उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं. ड्यूटी लगाने के बदले पैसे मांगने और बार-बार मानसिक दबाव बनाने से महिला काफी परेशान है.
इस संबंध में सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी का भी बड़ा बयान सामने आया है, जबकि पुलिस अधीक्षक ने मामले उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
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