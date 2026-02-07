मालेगांव में नया सियासी अध्याय! नसरीन खालिद मेयर, शान-ए-हिंद निहाल अहमद बनीं डिप्टी मेयर

Malegaon Municipal Corporation Mayor Election: महाराष्ट्र के नासिक जिले की मालेगांव महानगरपालिका में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने जीत हासिल की है. इस गठबंधन में शामिल इस्लाम पार्टी (ISLAM Party) की उम्मीदवार शेख नसरीन खालिद को महानगरपालिका का नया मेयर चुना गया है, जबकि समाजवादी पार्टी (SP) की पार्षद शान-ए-हिंद निहाल अहमद को डिप्टी मेयर बनाया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मालेगांव महानगरपालिका की 84 सदस्यीय हाउस में बहुमत के लिए 43 का आंकड़ा जरूरी था. ISLAM पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 'मालेगांव सेकुलर फ्रंट' बनाया था और कांग्रेस के समर्थन से सत्ता पर कब्जा किया. मेयर चुनाव में नसरीन खालिद शेख को कुल 43 वोट मिले, जिसमें ISLAM पार्टी के 35, समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 3 पार्षदों का समर्थन शामिल रहा.

इस दौरान एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में उसकी सहयोगी सत्तासीन बीजेपी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. 'मालेगांव सेकुलर फ्रंट' के मुकाबले एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की उम्मीदवार लता घोडके को 18 वोट मिले और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा. चुनाव में AIMIM के 21 और बीजेपी के 2 पार्षदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और तटस्थ रहे. इसी तरह अन्य सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिया था.

वहीं, उपमहापौर पद के चुनाव में समाजवादी पार्टी की शान-ए-हिंद निहाल अहमद ने शिवसेना के एडवोकेट निलेश काकड़े को हराया. निहाल अहमद को 43 वोट मिले, जबकि निलेश काकड़े को 18 वोट प्राप्त हुए. इस चुनाव में भी AIMIM ने हिस्सा नहीं लिया और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे प्रत्याशी के लिए वोटिंग करने के बजाय इससे दूरी बनाए रखी.

मालेगांव महानगरपालिका के चुनाव 15 जनवरी को हुए थे. चुनाव नतीजों में ISLAM पार्टी 35 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. इसके अलावा AIMIM को 21 सीटें, शिवसेना को 18, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थीं.

गौरतलब हो कि ISLAM पार्टी की स्थापना पूर्व कांग्रेस विधायक शेख आसिफ शेख राशिद ने की थी. यह पार्टी 20 अक्टूबर 2024 को बनाई गई थी और अपने पहले ही कॉर्पोरेशन चुनाव में मेयर पद हासिल करने में कामयाब रही. जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने पीठासीन अधिकारी के रूप में चुनाव प्रक्रिया का संचालन किया और कहा कि महापौर और उपमहापौर का चुनाव सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ.

