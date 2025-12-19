Ratlam में मुस्लिम महिला ने जलाया कुरान, भड़के मुसलमान, बोले-की जाए सख्त कार्रवाई

Ratlam Quran Burning Incident: मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम महिला ने कुरान जला दिया, जिसके बाद इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.
Trending Photos
Ratlam Quran Burning Incident: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक संवेदनशील और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है. दरअसल इलाके में कुरान जलाने के बाद आक्रोश का माहौल है. इलाके में पुलिसबल को तैनात कर दिया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना गुरुवार की बताई जा रही है और जावरा नगर के पास स्थित मुस्लिम धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग औद्योगिक थाना पहुंचे और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की. लोगों का कहना था कि इस तरह की घटना से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
पुलिस ने इस मामले में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुस्लिम महिला आतिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है.
सूत्रों के मुताबिक, आरोपी महिला एक शिक्षिका बताई जा रही है, जिससे यह मामला और भी चर्चा में आ गया है. अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक मुस्लिम महिला के जरिए मुस्लिम धार्मिक पुस्तक को जलाने जैसा कदम क्यों उठाया गया. क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक विवाद है या कोई दूसरी वजह है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस हालाक पर नजर बनाए हुए है और इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की गई है.
दुनिया भर से इसी साल कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां कुरान की कॉपी को जलाया गया था. हालांकि, ये काम किसी एक्स मुस्लिम या फिर गैर मुस्लिम लोगों के जरिए किए गए थे. लेकिन, ये मामला संवेदनशील इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि यह भारत का मामला है और कुरान को जलाने वाली एक मुस्लिम महिला है.