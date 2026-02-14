Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimबुर्का पहन हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकली तमन्ना; अमरोहा में लोगों ने किया स्वागत

बुर्का पहन हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकली तमन्ना; अमरोहा में लोगों ने किया स्वागत

Tamanna Malik Kanwar Yatra: संभल की तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा कर रही हैं, ताकि महाशिवरात्रि के मौके पर हिंदू समुदाय के भगवान शिव को गंगा जल अर्पित कर सकें. इस दौरान तमन्ना के बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चाओं का विषय बना हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:45 AM IST

बुर्का पहन हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकली तमन्ना; अमरोहा में लोगों ने किया स्वागत

Tamanna Malik Kanwar Yatra: हिंदू समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि 15-16 फरवरी को है. हिंदू समुदाय के लोग महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने भगवान शिव पर गंगा जल अर्पण (जलाभिषेक) करते हैं. इस अवसर पर संभल की एक मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रही है, ताकि वह महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक में हिस्सा ले सके. तमन्ना अपने जत्थे के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा कर रही हैं. इस कांवड़ यात्रा में तमन्ना बुर्का पहनी हुई हैं. तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

तमन्ना हरिद्वार से गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंच गई हैं. भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शुक्रवार (13 फरवरी) सादात में उनका भव्य स्वागत किया गया. सादात में लोगों ने तमन्ना का फूल, माला से स्वागत किया इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूदगी थी. तमन्ना के कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किया है. सोशल मीडिया पर हिंदू समाज के लोगों ने तमन्ना की कांवड़ यात्रा को सद्भावना का प्रतिक बताया. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि तमन्ना फेमस होने के लिए ऐसा कर रही हैं और कांवड़ यात्रा में बुर्का का इस्तेमाल इस लिए कर रही हैं, ताकि वह चर्चाओं में आ सके. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमन्ना मलिक संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के बदनपुर बेसई गांव की निवासी हैं. तमन्ना ने तीन वर्ष पहले अमन त्यागी नाम के एक हिंदू व्यक्ति से शादी की और अभी उनके दो बच्चे भी हैं. तमन्ना के पति अमन त्यागी ने बताया कि उनके दो बेटे हैं, जिनका नाम आर्यन और यक्क्ष है. अमन त्यागी ने बताया कि पहले उनके साथ लगभग पांच कांवड़ियों का जत्था चल रहा था, लेकिन अब सैंकड़ों लोग साथ चल रहे हैं. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsMaha Shivratri newsTamanna Malik Kanwar Yatraminority newsToday News

