मुस्लिम समाज ने तेज की गाय को ‘राष्ट्रमाता’ घोषित करने की मांग, शंकराचार्य को सौंपा ज्ञापन

Uttar Pradesh News: भारत में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग तो दशकों से हो रही है, लेकिन इस बार कबरीद से कुछ दिन पहले मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर दी. साथ ही मुस्लिम उलेमाओं ने ऐलान किया कि मुस्लिम समुदाय गाय की कुर्बानी नहीं करेगा. अब यह मांग एक अभियान बन चुका है. मुस्लिम समुदाय के लोग, धार्मिक रहनुमा और राजनीतिक नेता इस मांग को लेकर गंभीर दिख रहे हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के भोगनीपुर में युवा समाज के प्रतिनिधियों ने ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकत कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई थी.

मुस्लिम युवकों ने कहा कि गौ संरक्षण किसी एक धर्म नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा विषय है. कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र के अमरौधा निवासी मुस्लिम युवा समाज के प्रतिनिधियों ने ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को ज्ञापन सौंपकर गौ माता को "राष्ट्रमाता" अथवा "राज्यमाता" का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई.

मुस्लिम युवा समाज के संयोजक मोहम्मद इबादुल हसन की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में गौ संरक्षण और गोवंश संवर्धन से जुड़ी कई प्रमुख मांगें रखी गईं. ज्ञापन में कहा गया कि भारत में गाय को प्राचीन काल से श्रद्धा, सेवा और करुणा का प्रतीक माना जाता रहा है. गोवंश सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि कृषि, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मानव जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है.

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मुस्लिम युवा समाज ने अपने ज्ञापन में जिक्र किया कि गौ संरक्षण किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है. ज्ञापन में गाय को आधिकारिक रूप से "राष्ट्रमाता" या "राज्यमाता" का दर्जा देने, पूरे देश में गौ हत्या पर कठोर एवं प्रभावी प्रतिबंध लागू करने, बेसहारा एवं निराश्रित गोवंश के संरक्षण और उपचार के लिए प्रत्येक जनपद में पर्याप्त गौशालाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई.

इसके साथ ही गोवंश की नस्ल संरक्षण के लिए प्रभावी कानून बनाने तथा गौ आधारित कृषि, जैविक खाद और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया गया. मुस्लिम युवा समाज के प्रतिनिधियों ने शंकराचार्य से अनुरोध किया कि वे उनकी भावनाओं और मांगों को केंद्र व राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें. उन्होंने कहा कि यह पहल सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.