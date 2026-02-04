अब मोहल्ले में नहीं रहेगा समुदाय विशेष का लड़का; लोगों ने फाड़ दिए 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर!

Agarwal Kamlanagar Residents torn down the house for sale posters: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कमलानगर इलाके के बल्केश्वर, भगवान नगर में मंगलवार को वैश्य समाज ने अपने घरों में मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए थे, जिसका विडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया था. पुलिस ने जांच में पाया कि इलाके में 30 अग्रवाल परिवार के बीच अकेला एक मुस्लिम युवक रहता था, जिससे किसी का आपस में झगड़ा हुआ था. इसी से नाराज़ होकर लोगों ने पोस्टर लगा दिए थे, अब उनके बीच समझौता हो गया है.
नई दिल्ली: आगरा के कमलानगर से मंगलवार को एक खबर आयी थी कि यहाँ बल्केश्वर में एक विशेष समुदाय के आदमी की वजह से मोहल्ले में तनाव का माहौल पैदा हो गया है. इसलिए यहाँ के निवासियों ने अपने घरों के बाहर घर बेचने के पोस्टर चस्पा कर दिए थे. विडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आ गया और मामले की जांच करने पहुँच गया. पता चला के दो पक्षों के आपसी झगड़े की वजह से ऐसा किया गया ताकि पुलिस पर दबाव बनाया जा सके. पुलिस ने इस मामले में आरोपी मुस्लिम नौजवान सन्नी को पकड़कर जेल भेज दिया, फिर आपसी समझौते के बाद लोगों ने घरों पर लगे पोस्टर फाड़ दिए, और खतरे में आया हिन्दू सुरक्षित हो गया!
इलाके के निवासी विशाल गोयल ने मंगलवार को बताया था कि कमलानगर के भगवान नगर इलाके में एक साथ करीब 30 वैश्य समाज के लोग रहते हैं. ये काफी पॉश क़िस्म का मोहल्ला है. मोहल्ले के सभी घरों के बाहर 'मकान बिकाऊ' है के पोस्टर लगा दिए गए थे. गोयल का इल्ज़ाम है कि एक समुदाय विशेष के नौजवान द्वारा इस मोहल्ले में आतंक का माहौल बनाया जा रहा है. पूरे इलाके में सिर्फ एक घर उसका है, और उसने बाकी पूरे समाज का जीना दुश्वार कर दिया है. लोग उसके डर से घुट-घुटकर जी रहे हैं. हर वक़्त खौफ के साए में रह रहे हैं. जुल्म तो ये है कि प्रशासन भी इन शरीफ लोगों की नहीं सुन रहा है. बताया गया कि शिकायत के बाद भी पुलिस उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है.
एक महिला ने बताया कि उस आदमी ने उनके शादी वाले घर में घुसकर हंगामा किया. वहां एक मेहमान के गले से चेन खींचने की कोशिश की और महिलाओं के साथ मारपीट और बदतमीजी की. शादी वाले घर में रहने वाली एक बुगुर्ग महिला ने भी कल कहा था कि उस समुदाय विशेष के आदमी ने कल मुझे धक्का दे दिया था, मेरे सर में तीन टाँके भी लगे हैं.
पीड़ित परिवारों का इलज़ाम है कि उन्होंने इस संबंध में स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन थानाध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की.उल्टा शिकायत करने वाले को ही झूठी शिकायत करने का बोलकर वहां से भगा दिया. मोहल्ले की एक अन्य महिला ने बताया कि वो आदमी बिना किसी वजह के अपने पड़ोसियों को गाली देता है. महिलाओं से बदतमीजी करता है.
मंगलवार को ही लोगों ने कहा था कि इस पूरे मोहल्ले में 30 वैश्य समाज के बीच वो अकेले समुदाय विशेष का आदमी रहता है! बुधवार को एक महिला ने फिर यही शब्द दोहराया कि अग्रवालों के मोहल्ले में वो अकेला रहता है!
मंगलवार को लोगों ने चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं करती है, तो वे अपने मकान बेचकर इलाका छोड़कर चले जाएंगे.
लोगों ने अपने मकानों से पोस्टर फाड़ दिए हैं!
बुधवार को हुई जांच में पाया गया कि इलाके में सही में 30 घर सिर्फ अग्रवाल समाज का है, उसमे एक मुस्लिम परिवार रहता है. मकान में सन्नी नाम का एक युवक रहता है, जिसके पिता का नाम शहजाद है. सन्नी अपने मामू के घर में रहता है. ये घर उसकी मामी सितारा बेगम के नाम पर था. उससे मोहल्ले में कुछ लोगों से विवाद हुआ था. हालांकि, विवाद क्यों हुआ और कैसे हुए इसका किसी के पास जवाब नहीं है.
आगरा के एसएसपी ने बुधवार को कहा कि सन्नी से किसी बात पर शादी वाले घर से बहस हुई थी. इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी,इस वजह से लोग नाराज़ थे. इसी वजह से लोगों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए थे. आरोपी को झगड़ा करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया है. दोनों पक्षों में समझौता हो गया है. लोगों ने अपने मकानों से पोस्टर फाड़ दिए हैं!
