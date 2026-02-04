Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3097877
Zee SalaamIndian Muslimअब मोहल्ले में नहीं रहेगा समुदाय विशेष का लड़का; लोगों ने फाड़ दिए मकान बिकाऊ है के पोस्टर!

अब मोहल्ले में नहीं रहेगा समुदाय विशेष का लड़का; लोगों ने फाड़ दिए 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर!

Agarwal Kamlanagar Residents torn down the house for sale posters: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कमलानगर इलाके के बल्केश्वर, भगवान नगर में मंगलवार को वैश्य समाज ने अपने घरों में मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए थे, जिसका विडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया था. पुलिस ने जांच में पाया कि इलाके में 30 अग्रवाल परिवार के बीच अकेला एक मुस्लिम युवक रहता था, जिससे किसी का आपस में झगड़ा हुआ था. इसी से नाराज़ होकर लोगों ने पोस्टर लगा दिए थे, अब उनके बीच समझौता हो गया है. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 04, 2026, 05:06 PM IST

Trending Photos

अब मोहल्ले में नहीं रहेगा समुदाय विशेष का लड़का; लोगों ने फाड़ दिए 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर!

नई दिल्ली: आगरा के कमलानगर से मंगलवार को एक खबर आयी थी कि यहाँ बल्केश्वर में एक विशेष समुदाय के आदमी की वजह से मोहल्ले में तनाव का माहौल पैदा हो गया है. इसलिए यहाँ के निवासियों ने अपने घरों के बाहर घर बेचने के पोस्टर चस्पा कर दिए थे. विडियो वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आ गया और मामले की जांच करने पहुँच गया. पता चला के दो पक्षों के आपसी झगड़े की वजह से ऐसा किया गया ताकि पुलिस पर दबाव बनाया जा सके. पुलिस ने इस मामले में आरोपी मुस्लिम नौजवान सन्नी को पकड़कर जेल भेज दिया, फिर आपसी समझौते के बाद लोगों ने घरों पर लगे पोस्टर फाड़ दिए, और खतरे में आया हिन्दू सुरक्षित हो गया! 

इलाके के निवासी विशाल गोयल ने मंगलवार को बताया था कि कमलानगर के भगवान नगर इलाके में एक साथ करीब 30 वैश्य समाज के लोग रहते हैं. ये काफी पॉश क़िस्म का मोहल्ला है. मोहल्ले के सभी घरों के बाहर 'मकान बिकाऊ' है के पोस्टर लगा दिए गए थे. गोयल का इल्ज़ाम है कि एक समुदाय विशेष के नौजवान द्वारा इस मोहल्ले में आतंक का माहौल बनाया जा रहा है. पूरे इलाके में सिर्फ एक घर उसका है, और उसने बाकी पूरे समाज का जीना दुश्वार कर दिया है. लोग उसके डर से घुट-घुटकर जी रहे हैं. हर वक़्त खौफ के साए में रह रहे हैं. जुल्म तो ये है कि प्रशासन भी इन शरीफ लोगों की नहीं सुन रहा है. बताया गया कि शिकायत के बाद भी पुलिस उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है.  

एक महिला ने बताया कि उस आदमी ने उनके शादी वाले घर में घुसकर हंगामा किया. वहां एक मेहमान के गले से चेन खींचने की कोशिश की और महिलाओं के साथ मारपीट और बदतमीजी की. शादी वाले घर में रहने वाली एक बुगुर्ग महिला ने भी कल कहा था कि उस समुदाय विशेष के आदमी ने कल मुझे धक्का दे दिया था, मेरे सर में तीन टाँके भी लगे हैं. 
 
पीड़ित परिवारों का इलज़ाम है कि उन्होंने इस संबंध में स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन थानाध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की.उल्टा शिकायत करने वाले को ही झूठी शिकायत करने का बोलकर वहां से भगा दिया. मोहल्ले की एक अन्य महिला ने बताया कि वो आदमी बिना किसी वजह के अपने पड़ोसियों को गाली देता है. महिलाओं से बदतमीजी करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मंगलवार को ही लोगों ने कहा था कि इस पूरे मोहल्ले में 30 वैश्य समाज के बीच वो अकेले समुदाय विशेष का आदमी रहता है! बुधवार को एक महिला ने फिर यही शब्द दोहराया कि अग्रवालों के मोहल्ले में वो अकेला रहता है! 

मंगलवार को लोगों ने चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं करती है, तो वे अपने मकान बेचकर इलाका छोड़कर चले जाएंगे.
 

लोगों ने अपने मकानों से पोस्टर फाड़ दिए हैं!

बुधवार को हुई जांच में पाया गया कि इलाके में सही में 30 घर सिर्फ अग्रवाल समाज का है, उसमे एक मुस्लिम परिवार रहता है. मकान में सन्नी नाम का एक युवक रहता है, जिसके पिता का नाम शहजाद है. सन्नी अपने मामू के घर में रहता है. ये घर उसकी मामी सितारा बेगम के नाम पर था. उससे मोहल्ले में कुछ लोगों से विवाद हुआ था. हालांकि, विवाद क्यों हुआ और कैसे हुए इसका किसी के पास जवाब नहीं है.   

आगरा के एसएसपी ने बुधवार को कहा कि सन्नी से किसी बात पर शादी वाले घर से बहस हुई थी. इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी,इस वजह से लोग नाराज़ थे. इसी वजह से लोगों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए थे. आरोपी को झगड़ा करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया है. दोनों पक्षों में समझौता  हो गया है. लोगों ने अपने मकानों से पोस्टर फाड़ दिए हैं!

 इसे भी पढ़े: Agra News: भगवान नगर में 30 वैश्य समाज और 1 मुस्लिम का घर; फिर भी मकान बेचकर जाना चाहते हैं वो

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Agra NewsAgra KamlanagerAgarwal MohallaMuslim youthMuslim In Hindu Mohallamakan bikau hai posterSalaam Newsmuslim newsIndian Muslim

Trending news

Uttarakhand news
खौफ का साया! कोटद्वार में इंसानियत की कीमत चुका रहा 'मोहम्मद दीपक' का परिवार
Agra News
अब मोहल्ले में नहीं रहेगा मुस्लिम युवक; लोगों ने फाड़ दिए मकान बिकाऊ है के पोस्टर!
Zaheer Khan
राम मंदिर में क्रिकेटर जहीर खान; भक्तों को भक्ति तो नहीं, लेकिन दिख गई Pak टोपी!
muslim news
Rajastahn: मुस्लिम बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल
muslim news
रोडरेज बना मौत का कारण; अमरोहा में जज के पेशकार राशिद की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी फरार
Uttarakhand news
Uttrakhand: मदरसा बोर्ड की जगह राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन
Anti Israel Poster In India
Free Palestine के पोस्टर पर बड़ी कार्रवाई, दो फिरंगी पर्यटकों को भारत छोड़ने का आदेश
Pakistan News
बलूच आजादी आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान पर बयान बदलने का आरोप
Sambhal news
‘सरकार खुद नफरत का बना रही है माहौल’, CM योगी-धामी पर भड़के मुस्लिम MP के पिता
muslim news
छत्तीसगढ़ में हिंदूवादी भीड़ का तांडव, मुस्लिम समुदाय के 6 घरों को किया आग के हवाले