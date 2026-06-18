महाकाल मंदिर में क्या हुआ? 'महाकाल' लिखे युवक की पहचान खुलते ही मच गया बवाल

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. यह घटना 16 और 17 जून की दरमियानी रात करीब 2 बजे हरसिद्धि चौराहे के पास हुई. पुलिस के मुताबिक, महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी इलाके का रहने वाला 26 साल के सरफराज शेख एक हिंदू युवती के साथ उज्जैन दर्शन के लिए आया था. दोनों महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली चलित भस्मारती में शामिल होने के लिए कतार में खड़े थे.
बताया जा रहा है कि सरफराज शेख ने माथे पर चंदन का त्रिपुंड लगाया हुआ था और 'महाकाल' भी लिखा हुआ था. इसी दौरान कतार में मौजूद कुछ लोगों को उस पर संदेह हुआ. आरोप है कि कुछ लोगों ने उसका आधार कार्ड देखने की मांग की. आधार कार्ड की जांच के दौरान उसकी पहचान मुस्लिम युवक के रूप में सामने आई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. चश्मदीदों के मुताबिक, पहचान उजागर होने के बाद वहां मौजूद कुछ लोग आक्रोशित हो गए और युवक के साथ बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. घटना के दौरान युवक खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन हंगामा बढ़ता गया. इस घटना से मंदिर परिसर के आसपास मौजूद श्रद्धालुओं के बीच भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
मोबाइल को किया जब्त
मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए युवक को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला. महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि युवक को सुरक्षित थाने लाकर उससे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई है. पुलिस ने युवक और उसके साथ आई युवती से भी पूछताछ की है. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.