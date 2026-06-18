महाकाल मंदिर में क्या हुआ? 'महाकाल' लिखे युवक की पहचान खुलते ही मच गया बवाल

बताया जा रहा है कि सरफराज शेख ने माथे पर चंदन का त्रिपुंड लगाया हुआ था और 'महाकाल' भी लिखा हुआ था. इसी दौरान कतार में मौजूद कुछ लोगों को उस पर संदेह हुआ. आरोप है कि कुछ लोगों ने उसका आधार कार्ड देखने की मांग की. आधार कार्ड की जांच के दौरान उसकी पहचान मुस्लिम युवक के रूप में सामने आई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. चश्मदीदों के मुताबिक, पहचान उजागर होने के बाद वहां मौजूद कुछ लोग आक्रोशित हो गए और युवक के साथ बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. घटना के दौरान युवक खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन हंगामा बढ़ता गया. इस घटना से मंदिर परिसर के आसपास मौजूद श्रद्धालुओं के बीच भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया.