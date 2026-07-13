/लखनऊ में मजहब पूछकर मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग की कोशिश; पहचान के बाद भी मुल्जिम आज़ाद

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में एक मुस्लिम नौजवान से उसका मजहब पूछकर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. पीड़ित नौजवान के घर वालों ने इस मामले में पुलिस पर हल्की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने का इलज़ाम लगाया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
दरअसल, लखनऊ के हुसैनगंज थाना इलाके में जिम से घर लौट रहे मोहम्मद कैफ के साथ कथित मारपीट का ये मामला पेश आया है. पीड़ित नौजवान और उसके घर वालों ने बताया कि 11 जुलाई की रात तकरीबन 10:30 से 11:30 बजे के दरमियान जिम से वापस आ रहे कैफ को कुछ लोगों ने रोककर पहले उसके साथी गाली-गलौज की, और फिर मजहब और जाति पूछकर आपत्तिजनक बातें की. पीड़ित का इलज़ाम है कि विरोध करने पर उसके ऊपर डंडों और ईंटों से हमला किया गया. जान बचाने के लिए वह एक कैफे में, और फिर नजदीक के एक घर में घुस गया. लेकिन हमलावर वहां भी पहुंच गए और उसके साथ मारपीट की. इस हमले में कैफ के सिर और जिस्म पर गंभीर चोटें आई हैं. उसके सर पर आठ टांके लगाए गए हैं. इलाज के लिए उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पीड़ित के वालिद ने इलज़ाम लगाया है कि उनके बेटे को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया है, क्योंकि वह मुस्लिम है. उन्होंने दावा किया है कि इससे पहले भी उनका एक बेटा सड़क हादसे में जान गंवा चुका है, और अब दूसरे बेटे के साथ मजहब की बुनियाद पर मारपीट की गई. उन्होंने इलज़ाम लगाया है कि हमलावर पहले भी कई मुस्लिम नौजवानों के साथ मारपीट कर चुका है. परिवार का इलज़ाम है कि पुलिस ने मामले में हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.
फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने कहा है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
AIMIM के प्रतिनिधिमंडल ने किया पीड़ित परिवार का दौरा
इस मामले में एआइएमआइएम के एक प्रतिनिधि मंडल ने मोहम्मद कैफ के घर का दौरा कर पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है, और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया है. MIMIM नेता ताबिश बेग ने कहा है कि अगर आरोपियों के खिलाफ माकूल कार्रवाई नहीं होती है, तो हम प्रशासन के खिलाफ धरना देंगे.