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Zee SalaamIndian MuslimUttam Nagar: हिंदू संगठनों की धमकी और तनाव के बावजूद कायम रहा अमन, सादगी से मना ईद का त्योहार

Uttam Nagar: हिंदू संगठनों की धमकी और तनाव के बावजूद कायम रहा अमन, सादगी से मना ईद का त्योहार

Eid Celebration in Uttam Nagar: दिल्ली के उत्तम नगर में होली विवाद के बाद पैदा हुए तनाव और धमकियों के बीच मुस्लिम समुदाय ने सादगी से ईद मनाई. कड़ी सुरक्षा, पुलिस तैनाती और निगरानी के बीच नमाज अदा की गई, जबकि प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगातार दक्षिणपंथियों के उकसावे को नजर अंदाज किया. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:22 AM IST

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(फाइल फोट)
(फाइल फोट)

Delhi News: ईद-उल-फित्र का त्योहार आमतौर पर खुशियों, गले मिलने और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है, लेकिन राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में इस बार ईद की खुशियों को नजर लग गई. हाल ही में होली पर हुए एक विवाद ने न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया. इसके बाद पैदा हुए हालात को देखते हैं मुस्लिम समुदय के लोगों ने सादगी और शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाई, जबकि पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद नजर आया.

हिंदूवद सगंठनों की धमकी के मद्देनजर उत्तम नगर के हस्तसाल गांव और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं. इलाके के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर बैरिकेडिंग की गई है और हर आने-जाने वाले की सख्ती से पहचान जांच की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कुछ खास इलाकों में सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही जांच के बाद एंट्री की इजाजत दी जा रही है, जबकि बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. सुरक्षा एजेंसियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और छतों, संकरी गलियों व संवेदनशील जगहों पर खास नजर रखी जा रही है. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. उन्होंने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल भी तैनात किया जा सकता है. इन सख्त इंतजामों के बीच स्थानीय लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन जश्न इस बार काफी सीमित और सादगीपूर्ण है. आमतौर पर जहां ईद पर रौनक और भीड़-भाड़ देखने को मिलती है, वहीं इस बार माहौल थोड़ा संयमित दिखाई दे रहा है.

दरअसल, 4 मार्च को होली के दिन जेजे कॉलोनी में दो पड़ोसी परिवारों के बीच विवाद हो गया था। बताया गया कि एक परिवार की लड़की द्वारा फेंका गया पानी से भरा गुब्बारा गलती से दूसरे परिवार की महिला को लग गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया. इस झड़प में 26 वर्षीय तरुण गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बाद में मौत हो गई।

इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसे सांप्रदायिक रंग देककर जमकर हंगामा किय, इस दौरान आरोपियों से जुड़े दो वाहनों में आग लगा दी गई थी. पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है. प्रशासन सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर बनाए हुए है, ताकि किसी तरह की अफवाह या भड़काऊ कंटेंट फैलने से रोकी जा सके. अधिकारियों का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य इलाके में शांति बनाए रखना और त्योहार को सुरक्षित माहौल में संपन्न कराना है.

यह भी पढ़ें: Eid से पहले Uttam Nagar पर टिकी देश की निगाहें, दहशत में मुस्लिम परिवार!

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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