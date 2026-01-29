Assam News: मुसलमानों को प्रताड़ित करने के असम के CM के खुलेआम अपील पर, MUSA की चेतावनी!

Himant Bishva Sharma Statement on Miya Musalman: असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा शर्मा इस वक़्त देश में मुसलमानों के प्रति घृणा के सबसे बड़े सौदागर और कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं. वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के CM धामी और अन्य केंद्रीय नेताओं से इस मामले में होड़ कर रहे हैं.

उनके ताज़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मुसलमानों को परेशान करने का ठेका ले रखा है, और लोगों से कहा है कि अगर कोई मुस्लिम रिक्शा वाला 5 रुपया मांगे तो उसे 4 दो और 4 मांगे तो 3 दो, काफी वायरल हो रहे हैं. शर्मा ने ये भी कहा था कि मियां मुसलमानों के खिलाफ SIR में शिकायत करो और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवाओ. उन्हें परेशान करते रहो. शर्मा के इस बयान की विपक्षी दलों के नेता और देश के सेक्युलर लोग काफी आलोचना कर रहे हैं. शर्मा के इस बयान को गैर- कानूनी और असंवैधानिक बता रहे हैं. शर्मा के इस बयान को कई विदेशी मीडिया ने भी कवरेज किया है.

शर्मा के इस बयान पर अब असम के मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन (MUSA) के प्रमुख आशिक रब्बानी ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि असम के मुख्यमंत्री ने जो मियां मुसलमान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, कि मियां रिक्शा चालक अगर 5 रुपया मांगे तो उसे 4 रुपया दो, बहुत ही निंदनीय है. मियां मुसलमान अपने मेहनत की कमाई खाते हैं, असम के मुख्यमंत्री उन्हें नहीं खिलाते हैं. असम में जिस तरह से हिंदू का अधिकार है उसी तरह से मियां मुसलमान का भी अधिकार है. शर्मा अपनी जुबान से ज़हर उगलना बंद कर दें.

Add Zee News as a Preferred Source

हम मूसा की तरफ से ऐलान करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री अगर इस तरह से बयान बाजी बंद नहीं करेंगे तो हम लोग जंगी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं. आने वाले दिनों में जंगी आंदोलन करेंगे. असम से हम लोग मुख्यमंत्री को हटा देंगे जिस तरह से हिटलर को लोगों ने जर्मनी से हटाया था. असम में अभी मियां मुसलमान के खिलाफ मुख्यमंत्री रोज कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं.

गौरतलब है कि असम में मिया मुसलमान उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें सरकार मानती है कि ये दूसरे राज्यों से आने वाले मुसलमान हैं, जो असम के संसाधनों पर एक बोझ हैं. उनके खिलाफ लगतार सरकार और असम के अतिवादी संगठन आवाज़ बुलंद करते रहते हैं. जिन लोगों को बांग्लादेशी बताकर वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, या जिन्हें डिटेंशन कैंप में रखा गया है, उनमें से अधिकांश लोग मियां मुसलमान हैं. इनके घर, मदरसे, मस्जिद और मज़ार भी सरकार के निशाने पर रहते हैं. असम के हालत से लगता है कि वहां की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रही है. इसी शिकायत को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार से असम पर रिपोर्ट तलब किया है.

:- गुवाहाटी से शरीफ उद्दीन अहमद की रिपोर्ट

इसे भी पढ़ें: 'मियां 5 रुपया मांगे तो दो 4', CM हिमंत बिस्वा सरमा के मुस्लिम विरोधी बयान से बवाल

इसे भी पढ़ें: Padam Award: असम में हाशिये पर मुसलमान, फिर कलाकार नूरुद्दीन अहमद को कैसे मिला पद्मश्री अवार्ड?