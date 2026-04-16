धर्मांतरण के झूठे केस में फंसाए जा रहे मुसलमान; इलाहाबद हाईकोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार!

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ गैरकानूनी धर्मांतरण कानून के तहत मुकदमा दर्ज करना एक फैशन और महामारी बनती जा रही है. इस कानून में फंसाकर नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है. सालों मुकदमे चलने के बाद वो बरी हो जा रहे हैं. उन पर कोई आरोप साबित नहीं होता है. सालों जेल में रहने के बाद कोर्ट को पता चलता है कि मुल्जिम को झूठे मुकदमे में सिर्फ इसलिए फंसाया गया कि वो मुसलमान था. प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ दर्ज हो रही इन झूठी शिकायतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जाहिर की है, और सरकार से इसपर जवाब मंगा है.

दरअसल, बहराइच के मोहम्मद फैजान की याचिका पर हाईकोर्ट में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक मामले की सुनवाई हो रही थी. याची फैजान के खिलाफ गैरकानूनी धर्मांतरण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी. याची फैजान अपने ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज होने का हवाला देकर हाईकोर्ट से उस केस को ख़ारिज करने की अपील की थी.

लड़की ने हाईकोर्ट में हिन्दू संगठनों की उड़ा दी धज्जियाँ

फैजान पर इल्ज़ाम था कि उसने एक हिन्दू महिला की बेटी को बहला-फुसलाकर उसका अगवा किया और गैरकानूनी तरीके से उसका धर्म परिवर्तन कराया.लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान युवती ने कहा कि वह फैजान के साथ अपनी सहमति गई थी, और पिछले तीन साल से उसके साथ रह रही है. युवती ने धर्म परिवर्तन और जबरन शादी के आरोपों को भी गलत बताया और कहा कि वह याची फैजान के साथ रहना चाहती है. लड़की ने परिजनों के साथ ही हिंदू संगठनों के सदस्यों से परेशान न करने की अपील की है.

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विवेचना अधिकारी किसी के दबाव में काम कर रहा

इस मामले की सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने साफ़- साफ़ कहा है कि लड़की के बयान से साफ है कि उसके पति के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का पूरी तरह से खंडन करती है. हाईकोर्ट ने पुलिस की तरफ से धर्मांतरण और अपहरण के मामलों की जांच को पूरी तरह से अनुचित बताया है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्ट्या इस मामले में ऐसा लगता है कि विवेचना अधिकारी किसी के दबाव में काम कर रहा है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान चिंता जाहिर की है कि गैरकानूनी धर्मांतरण कानून के तहत तीसरे पक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जा रही है. यहाँ तीसरे पक्ष का मतलब हिन्दू संगठनों से हैं, जो जबरन बीच में पड़कर अभिभावकों पर दबाव देकर मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ जबरन धर्मांतरण के मुक़दमे दर्ज करवाते हैं.

तीन दिनों के अंदर सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इसके साथ ही होम सेक्रेटरी को ऐसे मामलों को लेकर की जा रही कार्रवाई का स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया है. 19 मई को हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई होनी है. तब तक हाईकोर्ट ने याची फैजान और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही याचियों को तीन दिनों के अंदर सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है. यानी जो पुलिस फैजान को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही थी, वो अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी.



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