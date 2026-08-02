/इंसाफ की तलाश में मुसलमान सबसे आगे, 5 साल में NCM पहुंचीं 6145 शिकायतें

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India Muslim Community Grievances Data: अपने हक, इज्जत और इंसाफ की उम्मीद लेकर देश के मुसलमानों ने अक्लियतों के मामलों की सुनवाई करने वाले इदारा नेशनल कमीशन फॉर मॉइनरिटीज (NCM) का लगातार रुख किया है. जुल्म, इम्तियाजी सुलूक, जमीन से मुताल्लिक तनाजे, अमन-ओ-अमान के मसाइल और दीगर मामलों में इंसाफ की फरियाद करते हुए मुस्लिम बिरादरी की जानिब से गुजिश्ता पांच बरसों के दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं.
अक्लियतों में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने दर्ज कराई शिकायत
आंकड़ों के मुताबिक, साल 2021-22 से 2025-26 के बीच NCM को मिली कुल शिकायतों में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही. अक्लियती उमूर की वजारत की जानिब से राज्य सभा में मानसून इजलास के दौरान अहम जानकारी शेयर की गई. इसमें बताया गया कि बीते पांच सालों में देशभर के अक्लियती समुदायों की ओर से NCM में कुल 9,557 शिकायतें दर्ज कराई गईं. इनमें मुस्लिम समुदाय से जुड़ी शिकायतों की संख्या 6,145 रही. इसके बाद सिख समुदाय की ओर से 1,222 और ईसाई समुदाय की तरफ से 644 शिकायतें दर्ज कराई गईं.
NCM में पहुंची शिकायतों में सबसे ज्यादा मामले कानून-व्यवस्था से जुड़े रहे. कुल 2,059 शिकायतें कानून व्यवस्था से जुड़ी थीं, जबकि 1,031 शिकायतें जमीनी तनाजे को लेकर दर्ज की गईं. इसके अलावा तालीम, मजहबी अधिकार, आर्थिक मामलों और दीगर परेशानियों से जुड़ी शिकायतें भी आयोग तक पहुंचीं.
आंकड़ों में एक अहम बात यह सामने आई कि फिर्कावाराना तशद्दुद से जुड़ी शिकायतों की संख्या काफी कम रही. इस मुद्दत के दौरान एनसीएम के पास फिर्कावाराना तशद्दुद से मुतअल्लिक सिर्फ 31 शिकायतें पहुंचीं, जबकि नफरत अंगेज बयानात और हेट क्राइम से जुड़ी शिकायतों की तादाद 97 रही.
किन रिसायसतों के अक्लियतों सबसे ज्यादा दर्ज कराई शिकायत?
रियासतों और मरकज के जेरे-इंतजाम इलाकों के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां अक्लियती बिरादरियों की तरफ से सबसे ज्यादा 3,484 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन और दीगर अक्लियती बरादरियों के मुआमलात शामिल थे. इसके बाद दिल्ली में 1,140, महाराष्ट्र में 690, पंजाब में 512, तेलंगाना में 392, मध्य प्रदेश में 381, हरियाणा में 324 और बिहार में 301 शिकायतें दर्ज हुईं. बाकी शिकायतें मुल्क की दीगर रियासतों और मरकज के जेरे-इंतजाम इलाकों से आईं हैं.
सालवार मुस्लिम बरादरी की शिकायतों के आंकड़े
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वजारत ने राज्यसभा में बताया कि आयोग ने सभी शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश की. साल के हिसाब से देखें तो 2021-22 में अक्लियती समुदायों की ओर से 2,076 शिकायतें मिलीं. वहीं 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 2,423 हो गई. 2023-24 में 1999, 2024-25 में 1,390 और 2025-26 में 1,699 शिकायतें दर्ज की गईं. साल 2025-26 में मुस्लिम समुदाय की ओर से सबसे ज्यादा 577 शिकायतें NCM तक पहुंचीं. इससे पहले 2021-22 में 378, 2022-23 में 303, 2023-24 में 386 और 2024-25 में 415 शिकायतें मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई थीं.
NCM का क्या है मकसद और कौन कर सकता है शिकायत?
गौरतलब है कि मरकजी हुकूमत ने साल 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनारिटीज एक्ट के तहत NCM का कयाम किया था. शुरुआत में इस कानून के तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को अक्लियती बरादरी के तौर पर तस्लीम किया गया था. इसके बाद 27 जनवरी 2014 के नोटिफिकेशन के जरिए जैन बिरादरी को भी अक्लियत बिरादरी की फेहरिस्त में शामिल किया गया.
NCM का मकसद संविधान और संसद व राज्य विधानसभाओं की ओर से बनाए गए कानूनों के तहत अक्लियतों के हुकूक की हिफाजत करना है. एनसीएम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अल्पसंख्यक बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुतास्सिरा या परेशान लोग सबसे पहले अपने रियासती अक्लियती कमीशन से मदद हासिल कर सकते हैं. अगर वहां से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो तमाम सरकारी रास्ते आजमाने के बाद वह नेशनल कमीशन फार माइनारिटीज में अपनी फरियाद दर्ज करा सकते हैं.