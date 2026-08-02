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इंसाफ की तलाश में मुसलमान सबसे आगे, 5 साल में NCM पहुंचीं 6145 शिकायतें

Muslim complaints in NCM: नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज (NCM) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच सालों में अल्पसंख्यक अक्लियती तबके ने बड़ी संख्या में हेट क्राइम, तशद्दुद से लेकर जमीनी तनाजा तक में इंसाफ पाने के लिए बड़ी संख्या NCM में शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में मुसलमान सबसे आगे हैं, जिनमें कानून व्यवस्था, जमीनी तनाजा और दीगर मुद्दे शामिल हैं.

Written ByAfsar Alam
Published: Aug 02, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:13 PM IST
इंसाफ की तलाश में मुसलमान सबसे आगे, 5 साल में NCM पहुंचीं 6145 शिकायतें
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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