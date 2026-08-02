/इंसाफ की तलाश में मुसलमान सबसे आगे, 5 साल में NCM पहुंचीं 6145 शिकायतें

सालवार मुस्लिम बरादरी की शिकायतों के आंकड़े

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वजारत ने राज्यसभा में बताया कि आयोग ने सभी शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश की. साल के हिसाब से देखें तो 2021-22 में अक्लियती समुदायों की ओर से 2,076 शिकायतें मिलीं. वहीं 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 2,423 हो गई. 2023-24 में 1999, 2024-25 में 1,390 और 2025-26 में 1,699 शिकायतें दर्ज की गईं. साल 2025-26 में मुस्लिम समुदाय की ओर से सबसे ज्यादा 577 शिकायतें NCM तक पहुंचीं. इससे पहले 2021-22 में 378, 2022-23 में 303, 2023-24 में 386 और 2024-25 में 415 शिकायतें मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई थीं.