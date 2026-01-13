'अल्लाह बचा ले', दादा मियां की मजार पर मंडराता बुलडोजर, संभल में बेचैनी!

Sambhal News: संभल में दादा मियां की मजार को लेकर लोगों के बीच दुआओं का दौर चल रहा है. मुस्लिम समुदाय के लोग दादा मियां की मजार को बुलडोजर से सुरक्षित रखने के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि वे अल्लाह मियां से लगातार दुआ मांग रहे हैं कि दादा मियां की मजार महफूज रहे.

स्थानीय लोगों ने कहा कि मजार, मंदिर और मस्जिद सभी लोगों की आस्था के केंद्र होते हैं. ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि लोगों की आस्था, भरोसे और इबादत से जुड़े हुए स्थान हैं. इसी वजह से लोग सिर्फ दादा मियां की मजार के लिए ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों और मजहबों के धार्मिक स्थलों और इबादतगाहों के लिए दुआ कर रहे हैं.

मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वे अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर धर्म और हर मजहब के लोगों के धार्मिक स्थल और इबादतगाह बुलडोजर जैसी कार्रवाई से सुरक्षित रहें. उनका कहना है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो दादा मियां की मजार जरूर महफूज रहेगी. मिली जानकारी मुताबिक, दादा मियां की मजार को बुलडोजर से बचाए रखने के लिए लगातार दुआएं मांगी जा रही हैं.

मुस्लिम समुदाय के लोग खुलकर कह रहे हैं कि वे अल्लाह मियां से दुआ कर रहे हैं कि दादा मियां की मजार सुरक्षित रहे. लोगों का कहना है कि मजार, मंदिर और मस्जिद सभी लोगों की आस्था से जुड़े होते हैं और इनकी सुरक्षा हर किसी के लिए जरूरी है. इसी सोच के साथ लोग अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि सभी धर्मों और मजहबों के धार्मिक स्थल और इबादतगाह किसी भी तरह की कार्रवाई से सुरक्षित रहें.

क्या है पूरा मामला?

बता दें,संभल जिले में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के अभियान के तहत अब चौधरी सराय इलाके में स्थित दादा मियां की दरगाह के पास बनी एक मस्जिद प्रशासन की कार्रवाई के घेरे में आ गई है. प्रशासन का कहना है कि यह मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर बनाई गई है, जो नियमों के खिलाफ है. इसी आधार पर मस्जिद को 15 दिन के भीतर हटाने का नोटिस दिया गया है. प्रशासन ने साफ किया है कि तय समय में अगर मस्जिद नहीं हटाई गई तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बीते दिनों तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह लेखपालों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने मजार और मस्जिद के मुतवल्ली मुहम्मद सुल्तान से बातचीत कर उन्हें निर्देश दिए कि मस्जिद को तय समयसीमा के भीतर खुद हटाया जाए. प्रशासन का दावा है कि दादा मियां की मजार से सटी यह मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर बनी हुई है. तहसीलदार ने मौके पर मस्जिद के निर्माण से जुड़े कागजात भी मांगे और फिलहाल निर्माण को अवैध बताया.

