Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3031086
Zee SalaamIndian Muslim

बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ईंट लेकर पहुंचे हुमायूं कबीर के समर्थक, भाजपा ने उठाए सवाल

West Bengal Babri Masjid Controversy: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी. इस आयोजन में शामिल होने के लिए कई जिलों से मुस्लिम समाज के लोग भारी तादाद में पहुंचे हैं. साथ ही कई लोगों अपने सर पर ईंट लेकर पहुंचे और कहा कि वह इस मस्जिद के निर्माण में मदद करने के लिए ईंट लाए हैं. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और हिंदूवादी संगठन के लोग इस आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 06, 2025, 12:34 PM IST

Trending Photos

बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ईंट लेकर पहुंचे हुमायूं कबीर के समर्थक, भाजपा ने उठाए सवाल

West Bengal Babri Masjid Controversy: तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के ऐलान के मुताबिक आज (6 दिसंबर) को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी. इस आयोजन के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है. बाबरी मस्जिद की नींव रखने के आयोजन में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे. बाबरी मस्जिद निर्माण में योगदान देने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घर से ईंट लेकर आए हैं. मुस्लिम समाज के लोग अपने सर पर ईंट  लेकर इस आयोजन में आए हैं.  

वहीं, भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन इस आयोजन का विरोध कर रहे हैं. BJP के IT सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने इस आयोजन को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को भड़का रही हैं. 

भाजपा नेता और BJP IT सेल के अध्यक्ष अमीत मालवीय ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद निर्माण करने की योजना पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि यह मस्जिद बनाने की योजना कोई धार्मिक कोशिश नहीं बल्कि एक राजनीतिक कोशिश है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को मुस्लिम समुदाय की भावनाएँ भड़काने और राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों से मुस्लिम समाज के लोग इस आयोजन में भारी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं. मुस्लिम समाज के लोग अपने सर पर ईंट लेकर वहां पहुंच रहे हैं. उनका कहना है कि वह अपने सर पर ईंट लेकर जा रहे हैं और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उस ईंट को दान करेंगे. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Babri Masjid ControversyBabri Masjid Foundation Eventminority newsToday News

Trending news

West Bengal Babri Masjid Controversy
बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ईंट लेकर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग, भाजपा ने उठाए सवाल
muslim news
UK में तेजी से लोग क्यों अपना रहे हैं इस्लाम? IIFL की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Nitesh Rane
मुसलमान समझ लें ये है हिंदू राष्ट्र, तभी अमन से रह पाएंगे, नितेश राणे का जहरीला बयान
West Bengal Babri Masjid Controversy
अगर हिंदुओं पर हुआ हमला तो हूमायूं कबीर होंगे जिम्मेदार, VHP प्रवक्ता ने लगाएँ आरोप
Mombay
मज़हब में नहीं है लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की बात, HC नें मस्जिद की याचिका की खारिज
Babri Masjid
Babri Masjid के लिए ईंटें लेकर पैदल चल दिए शफीकुल इस्लाम, Video Viral
Bengal Babri Masjid foundation event
कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव
Hindu Sena
'बाबर रोड' को करो 'अयोध्या मार्ग', हिंदू सेना का शगूफा; दिल्ली में लगाए पोस्टर
SMVV
मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर लगे रोक; Jammu में SMVSS का बड़ा प्रदर्शन
Jobat
Jobat Rape Case: कब्रिस्तान में नहीं देंगे आरोपियों को जगह, मुसलमानों का बड़ा फैसला