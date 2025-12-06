बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ईंट लेकर पहुंचे हुमायूं कबीर के समर्थक, भाजपा ने उठाए सवाल

West Bengal Babri Masjid Controversy: तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के ऐलान के मुताबिक आज (6 दिसंबर) को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी. इस आयोजन के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है. बाबरी मस्जिद की नींव रखने के आयोजन में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे. बाबरी मस्जिद निर्माण में योगदान देने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घर से ईंट लेकर आए हैं. मुस्लिम समाज के लोग अपने सर पर ईंट लेकर इस आयोजन में आए हैं.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन इस आयोजन का विरोध कर रहे हैं. BJP के IT सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने इस आयोजन को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को भड़का रही हैं.

भाजपा नेता और BJP IT सेल के अध्यक्ष अमीत मालवीय ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद निर्माण करने की योजना पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि यह मस्जिद बनाने की योजना कोई धार्मिक कोशिश नहीं बल्कि एक राजनीतिक कोशिश है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को मुस्लिम समुदाय की भावनाएँ भड़काने और राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार की गई है.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों से मुस्लिम समाज के लोग इस आयोजन में भारी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं. मुस्लिम समाज के लोग अपने सर पर ईंट लेकर वहां पहुंच रहे हैं. उनका कहना है कि वह अपने सर पर ईंट लेकर जा रहे हैं और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उस ईंट को दान करेंगे.