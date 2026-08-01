/सूखे से बेहाल तमिलनाडु, बारिश की आस में हजारों हाथ दुआ के लिए उठे

प्रार्थना के दौरान पैगंबर मुहम्मद (स.) की परंपरा का पालन करते हुए, लोगों ने आँखों में आँसू लिए और हाथ उठाकर भरपूर बारिश, खुशहाली और सूखे जैसे हालात से राहत के लिए दुआ की. उन्होंने उम्मीद और भरोसा जताया कि उनकी प्रार्थनाएँ सुनी जाएँगी और राज्य में जल्द ही बहुत ज़रूरी बारिश होगी. इससे पहले गुरुवार को तमिलनाडु सरकार ने वजीर-ए-आला सी. जोसेफ विजय के निर्देश पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया. यह समिति संभावित तेज़ 'अल नीनो' घटना के असर पर नज़र रखेगी और सरकार को सलाह देगी, प्रभावित हो सकने वाले इलाकों की पहचान करेगी और इसके संभावित असर से निपटने के लिए एहतियाती उपाय सुझाएगी.