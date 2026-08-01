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सूखे से बेहाल तमिलनाडु, बारिश की आस में हजारों हाथ दुआ के लिए उठे

Tamil Nadu Water Crisis: तमिलनाडु में बढ़ती पानी की कमी और लंबे सूखे के बीच तिरुचिरापल्ली में 2,000 से अधिक मुसलमानों ने बारिश के लिए नमाज़ (सलात-अल-इस्तिस्का) अदा की. लोगों ने बेहतर बारिश और राहत की दुआ की. वहीं, राज्य सरकार ने संभावित अल नीनो के असर से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 01, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:22 PM IST
सूखे से बेहाल तमिलनाडु, बारिश की आस में हजारों हाथ दुआ के लिए उठे

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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