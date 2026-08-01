/सूखे से बेहाल तमिलनाडु, बारिश की आस में हजारों हाथ दुआ के लिए उठे

राज्य चुनें
Tamil Nadu Water Crisis: तमिलनाडु में लंबे वक्त से सूखे मौसम और पानी की बढ़ती कमी के बीच, बारिश की उम्मीद में शनिवार (1 अगस्त) को तिरुचिरापल्ली के थेन्नूर में उझावर संधाई मैदान में 2,000 से ज़्यादा मुसलमान इकट्ठा हुए और खास प्रार्थना की. कई ज़िलों में तापमान 37.5°C से ऊपर बना हुआ है और मॉनसून से भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिससे राज्य में पानी की भारी कमी हो गई है. कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को न छोड़े जाने से स्थिति और खराब हो गई है, जिससे भूजल स्तर गिर गया है और जलाशय सूख गए हैं.
कावेरी नदी, जो डेल्टा क्षेत्र को सहारा देती है और पीने व सिंचाई की ज़रूरतें पूरी करती है, उसमें भी पानी का बहाव कम हो गया है. साथ ही तिरुचिरापल्ली में झीलें और तालाब सूख गए हैं, जिससे किसान, आम लोग और पशु प्रभावित हुए हैं. इन हालात को देखते हुए, तिरुचिरापल्ली ज़िला जमात-उल-उलामा सभा ने थेन्नूर उझावर संधाई मैदान में 'सलात-अल-इस्तिस्का' (बारिश के लिए प्रार्थना) का आयोजन किया. इस प्रार्थना का नेतृत्व तिरुचिरापल्ली ज़िला जमात-उल-उलामा सभा के अध्यक्ष मुहम्मद नूरुल हक रशादी और सचिव आमुल हसन हज़रत ने किया। इस सभा में 2,000 से ज़्यादा इस्लामिक विद्वान, मजहबी रहनुमा और मुस्लिम बिरादरी के सदस्य शामिल हुए.
प्रार्थना के दौरान पैगंबर मुहम्मद (स.) की परंपरा का पालन करते हुए, लोगों ने आँखों में आँसू लिए और हाथ उठाकर भरपूर बारिश, खुशहाली और सूखे जैसे हालात से राहत के लिए दुआ की. उन्होंने उम्मीद और भरोसा जताया कि उनकी प्रार्थनाएँ सुनी जाएँगी और राज्य में जल्द ही बहुत ज़रूरी बारिश होगी. इससे पहले गुरुवार को तमिलनाडु सरकार ने वजीर-ए-आला सी. जोसेफ विजय के निर्देश पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया. यह समिति संभावित तेज़ 'अल नीनो' घटना के असर पर नज़र रखेगी और सरकार को सलाह देगी, प्रभावित हो सकने वाले इलाकों की पहचान करेगी और इसके संभावित असर से निपटने के लिए एहतियाती उपाय सुझाएगी.
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 28 जुलाई को जारी सरकारी आदेश के मुताबिक यह समिति तमिलनाडु आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंसी (TNDRRA) के तहत बनाई गई है. समिति अल-नीनो के संभावित असर पर नज़र रखेगी और उसका आकलन करेगी. साथ ही वह सरकार को सूखे, बाढ़ और बहुत ज़्यादा बारिश से होने वाले जोखिमों को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देगी. सरकारी आदेश में कहा गया है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान सामान्य से कम बारिश का असर कावेरी नदी में पानी के बहाव पर पड़ सकता है, जबकि उत्तर-पूर्व मॉनसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन सकती है.