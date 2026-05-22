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Zee SalaamIndian Muslimभोजशाला में पहली बार नहीं होगी नमाज, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर SC में सुप्रीम सुनवाई आज

भोजशाला में पहली बार नहीं होगी नमाज, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर SC में सुप्रीम सुनवाई आज

Bhojshala Case in Supreme Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते दिनों भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहां पर पूरे साल बहुसंख्यक समुदाय को पूजा करने की इजाजत दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैरान दिखे, और उन्होंने अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है. इस पर आज सुनवाई होगी. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 22, 2026, 10:38 AM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Bhojshala Case: मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद एक बार फिर देशभर में चर्चा का विषय बन गया है. इंदौर उच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद आज का शुक्रवार (22 मई) मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद भावुक और संवेदनशील माना जा रहा है. करीब दो दशक बाद यह पहला मौका है, जब शुक्रवार के दिन भोजशाला परिसर में जुमे की नमाज अदा नहीं की जाएगी.

मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और राहत मिलने की उम्मीद जताई है. कमाल मौला मस्जिद के मुतवल्ली काजी नोईनुद्दीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि भोजशाला परिसर हमेशा से कमाल मौला मस्जिद रहा है और यहां सालों से नमाज अदा की जाती रही है. उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा. 

हाईकोर्ट ने सालभर दी पूजा की इजाजत
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने अपने फैसले में विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप भोजशाला और मां सरस्वती मंदिर माना था. अदालत ने साल 2003 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी, जबकि मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी गई थी. 

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हालांकि, अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूरे साल पूजा-अर्चना की इजाजत दे दी है. फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. अब्दुल समद ने कहा कि उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जो बातें मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में ठीक तरह से नहीं रख पाया, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा. साथ ही यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि इस जगह पर हमेशा से नमाज अदा होती रही है.

"SC पर है पूरा भरोसा, मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी"
अब्दुल समद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय फिर से यहां नमाज शुरू करेगा. कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल समद ने यह भी कहा कि मुस्लिम समाज हमेशा शांति बनाए रखने में यकीन रखता है और आगे भी कानून का पालन करेगा. उन्होंने लोगों से अमन और भाईचारा बनाए रखने की अपील की. साथ ही कहा कि अगर अदालत कोई नियम तय करती है, तो उसका पालन किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल लोग अपने घरों और मोहल्लों की मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे.

उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, उन्हें कानूनी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा. उनका कहना था कि यह मस्जिद पहले भी मस्जिद थी और आगे भी मस्जिद ही रहेगी. नमाज को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल मुस्लिम समुदाय अपने घरों या निजी जगहों पर नमाज अदा कर सकता है. अगर अदालत कोई रोक लगाती है या कोई नियम तय करती है, तो उसका पालन किया जाएगा.

अब्दुल समद ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय का इस जगह से हमेशा खास मजहबी और रूहानी रिश्ता रहा है और आगे भी बना रहेगा. उन्होंने बताया कि नमाज अदा करने के लिए प्रशासन से इजाजत मांगी गई थी. हालांकि, कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रशासन ने अनुमति रद्द कर दी.

धार शहर छावनी में तब्दील
इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. आज जुमा के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे शहर को लगभग छावनी में बदल दिया है. जिले में करीब 2200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इनमें विशेष सशस्त्र बल की 10 टुकड़ियां, ड्रोन दल, आंसू गैस दस्ते और लगातार गश्त करने वाली टीमें शामिल हैं.

भोजशाला परिसर और आसपास के इलाकों में करीब 700 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख चौराहों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. गुरुवार (21 मई) क शाम प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से शहर में मार्च निकाला. इसमें कलेक्टर राजीव रंजन मीना और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा समेत कई अधिकारी शामिल रहे. अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है. किसी भी भड़काऊ या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. साइबर शाखा और खुफिया विभाग को भी एक्टिव कर दिया गया है. 

क्या है भोजशाल विवाद?
बता दें, भोजशाला को लेकर विवाद सालों पुराना है. मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को लेकर कई सालों से हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद चला आ रहा है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यह वाग्देवी (मां सरस्वती) का प्राचीन मंदिर था, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है. 

विवाद का असली वजह यहां पूजा और इबादत के अधिकार को लेकर है. साल 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विवाद से निपटने के लिए विशेष व्यस्था की. इसके तहत मंगलवार को हिंदू समुदाय को सुबह से शाम तक पूजा करने और शुक्रवार को दोपहर को 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय को इजाजत दी गई थी. बाकी दिनों में यह स्मारक पर्यटकों के लिए खुला रहता था.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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