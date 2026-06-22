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मॉब हिंसा, नफरत और भेदभाव के खिलाफ एकजुट हुए मुसलमान, महाराष्ट्र में विशेष कानून की मांग

Muslims Protest in Mumbai: मुंबई के आजाद मैदान में अल्पसंख्यक संरक्षण कानून की मांग को लेकर आंदोलन जारी है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुस्लिम समाज के खिलाफ बढ़ती हिंसा, भेदभाव और नफरत फैलाने वाली घटनाओं को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार को जल्द विशेष कानून लागू करना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 22, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:06 PM IST
मॉब हिंसा, नफरत और भेदभाव के खिलाफ एकजुट हुए मुसलमान, महाराष्ट्र में विशेष कानून की मांग
Image Credit: महाराष्ट्र में विशेष अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करने की मांग तेज

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