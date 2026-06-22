मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा, हेट स्पीच रोकने की मांग

मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में महाराष्ट्र में विशेष अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है. आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि खासतौर पर मुस्लिम समाज के खिलाफ अत्याचार, हमले, हेट स्पीच और सुनियोजित तरीके से समुदाय को निशाना बनाने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे हालात में राज्य सरकार को जल्द से जल्द ऐसा कानून लागू करना चाहिए, जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सके.