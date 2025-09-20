टोंक में समीर ने की पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; मुस्लिम ने की कार्रवाई की मांग
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2929946
Zee SalaamIndian Muslim

टोंक में समीर ने की पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; मुस्लिम ने की कार्रवाई की मांग

Hate Comments Case on Social Media: देश में बीते कुछ समय में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और आपत्तिजन पोस्ट कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने की घटनाएं सामने आई है. इसी कड़ी में राजस्थान के टोंक से सोशल मीडिया पर पैंगबर हजरत मोहम्मद (PBUH) पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर ही प्रदर्शन किया.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:10 PM IST

Trending Photos

पुलिस को शिकातय देते मुस्लिम समुदाय के लोग
पुलिस को शिकातय देते मुस्लिम समुदाय के लोग

Tonk News Today: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब राजस्थान में कथित मुस्लिम आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है. यहां पर असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की. इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और कार्यवाही की मांग की. 

मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के टोंक जिला मुख्यालय के बहिर क्षेत्र में शुक्रवार (19 सितंबर) को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट और अफवाह लेकर गरमा गया. इसकी जानकारी मिलते ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों पर इकट्ठा हो गए.

पुलिस ने दर्ज कराई गई शिकायत

मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी और प्रदर्शन किया. इसी दौरान भीड़ एक कारखाने तक पहुंच गई. यहां पर भीड़ की आड़ में कुछ बाहरी लोगों ने कथित मारपीट और तोड़फोड़ की. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शहर के तीन थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंच गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए देर रात बहिर क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल हालात पूरी तरह शांत हैं. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. पुलिस ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन कोई सुबूत नहीं पेश किए गए हैं.

इस संबंध में AIMIM नेता कासिफ जुबेरी ने बताया कि समीर नाम के एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी की. उन्होंने बताया कि इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी नाराजगी थी, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए वह सड़कों पर उतर आए थे. AIMIM नेता ने बताया कि इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने हमें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है. 

पुलिस ने सख्त कार्रवाई की भरोसा

टोंक के एडिशनल एसपी ब्रिजेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि बहिर क्षेत्र में किसी ने समुदाय विशेष के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी थी और वह यहां प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे. उन्होंने बताया कि भीड़ को तुरंत मौके से हटा दिया गया था और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. एडिशनल एसपी ब्रिजेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि अभी तक किसी ने इसके सुबूत नहीं पेश किये हैं कि क्या आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है. 

वहीं, एडिशनल एसपी ब्रिजेन्द्र सिंह भाटी ने विरोध जताने वालों पर सवाल खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है तो आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई टिप्पणी बतौर सुबूत नहीं दी है. इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है, जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें, अगर उनके पास कोई इस तरह के तथ्य हैं तो फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Rajasthan newstonk newsmuslim news

Trending news

Rajasthan news
टोंक: समीर ने की पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; मुस्लिम ने की कार्रवाई की मांग
Afghanistan news
अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को देख ललचाया अमेरिका, तालिबान ने दिखाई ट्रपं को औकात
Uttar Pradesh news
सलमान बना संतोष तो अज्ञात बंदूकधारियों ने कर दी गोलीबारी, परिवार पर है ये इल्जाम
Gujarat news
गुजरात में मुस्लिम आस्था पर चोट; वडोदरा में मक्का-मदीना की आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल
Bihar News
बिहार शरीफ से RJD दे मुस्लिम को टिकट! पप्पू खां ने लालू-तेजस्वी को बताई वजह
afghanistan taliban news
शरिया कानून के बहाने तालिबान ने महिलाओं की किताबों पर लगाया प्रतिबंध
I Love Muhammad Sharda Nagar Protest
I Love Muhammad:नौजवानों पर कार्रवाई कर फंसी पुलिस,मुस्लिम समाज का जोरदार प्रदर्शन
Uttar Pradesh news
रायबरेली में गोकशी से भड़का सांप्रदायिक तनाव, दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार
iran news
Iran पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी; फ्रांस-ब्रिटेन समेत इन देशों पर भड़का ईरान
Jerusalem news
इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद के इमाम को किया गिरफ्तार; मस्जिद में एंट्री पर लगाई रोक
;