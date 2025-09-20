टोंक में समीर ने की पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; मुस्लिम ने की कार्रवाई की मांग

Hate Comments Case on Social Media: देश में बीते कुछ समय में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और आपत्तिजन पोस्ट कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने की घटनाएं सामने आई है. इसी कड़ी में राजस्थान के टोंक से सोशल मीडिया पर पैंगबर हजरत मोहम्मद (PBUH) पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर ही प्रदर्शन किया.
Tonk News Today: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब राजस्थान में कथित मुस्लिम आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है. यहां पर असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की. इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और कार्यवाही की मांग की.
मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के टोंक जिला मुख्यालय के बहिर क्षेत्र में शुक्रवार (19 सितंबर) को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट और अफवाह लेकर गरमा गया. इसकी जानकारी मिलते ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों पर इकट्ठा हो गए.
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी और प्रदर्शन किया. इसी दौरान भीड़ एक कारखाने तक पहुंच गई. यहां पर भीड़ की आड़ में कुछ बाहरी लोगों ने कथित मारपीट और तोड़फोड़ की. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शहर के तीन थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंच गया.
पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए देर रात बहिर क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल हालात पूरी तरह शांत हैं. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. पुलिस ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन कोई सुबूत नहीं पेश किए गए हैं.
इस संबंध में AIMIM नेता कासिफ जुबेरी ने बताया कि समीर नाम के एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी की. उन्होंने बताया कि इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी नाराजगी थी, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए वह सड़कों पर उतर आए थे. AIMIM नेता ने बताया कि इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने हमें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
टोंक के एडिशनल एसपी ब्रिजेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि बहिर क्षेत्र में किसी ने समुदाय विशेष के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी थी और वह यहां प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे. उन्होंने बताया कि भीड़ को तुरंत मौके से हटा दिया गया था और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. एडिशनल एसपी ब्रिजेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि अभी तक किसी ने इसके सुबूत नहीं पेश किये हैं कि क्या आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है.
वहीं, एडिशनल एसपी ब्रिजेन्द्र सिंह भाटी ने विरोध जताने वालों पर सवाल खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है तो आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई टिप्पणी बतौर सुबूत नहीं दी है. इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है, जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें, अगर उनके पास कोई इस तरह के तथ्य हैं तो फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं.