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Zee SalaamIndian Muslimकुर्बानी नहीं, गौ रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे मुसलमान; अब क्या करेंगे गौरक्षक?

कुर्बानी नहीं, गौ रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे मुसलमान; अब क्या करेंगे गौरक्षक?

Muslims Demand Cow Protection: भारत के कई राज्यों में गौ रक्षा को लेकर जारी हंगामे को लेकर मुस्लिम समुदाय ने बेमिसाल पहल की है. इसके तहत बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी गौ रक्षा की मांग उठने लगी है. गौ रक्षा को लेकर सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 25, 2026, 04:09 PM IST

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आगरा गौ रक्षा के सम्मान में सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग
आगरा गौ रक्षा के सम्मान में सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग

Uttar Pradesh News Today:देश में लंबे समय से गाय और गौरक्षा को लेकर सियासत होती रही है. कई बार गौरक्षा के नाम पर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी सामने आईं. कथित गौरक्षकों के हमले में मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों की मौत हो गई. दक्षिणपंथियों के बढ़ते विरोध, सामाजिक प्रताड़ना, हिंसा को रोकने और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बकरार रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शानदार मिसाल पेश की है. 

हालिया दिनों पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी को लेकर बढ़ते गतिरोध को खत्म करने के लिए मुस्लिम समुदाय ने बड़ा फैसला किया, और बकरीद पर गाय समेत दूसरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बनी पर रोक लगा दी. इसी तरह का पैगाम ताजनगरी आगरा से सामने आया है, जिसने इस बहस को नया मोड़ दे दिया है. यहां मुस्लिम समुदाय ने खुद गायों के सम्मान और संरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया.

"गाय किसी एक मजहब की नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति अहम हिस्सा"
आगरा में मुस्लिम महापंचायत के बैनर तले बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर गौमाता के सम्मान के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि गाय सिर्फ किसी एक खास मजहब की अकीदत का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, गांवों की पहचान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है.

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प्रदर्शन के दौरान लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की. साथ ही गोकशी पर पूरी तरह सख्त रोक लगाने और गौरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने की भी मांग की गई. मुस्लिम महापंचायत की अगुवाई में पहुंचे लोगों ने प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश में भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाय की रक्षा जरूरी है. उनका आरोप था कि कुछ लोग गाय के नाम पर सिर्फ सियासत करते हैं, जबकि असली जरूरत ईमानदारी से गौ संरक्षण को मजबूत करने की है.

मुस्लिम समाज के लोगों ने यह भी कहा कि गोकशी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी मजहब या समुदाय का शख्स क्यों न हो? उनका कहना था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और गौहत्या पर सख्त सजा तय की जानी चाहिए.

पश्चिम बंगाल में भाईचारे का संदेश
इससे पहले पश्चिम बंगाल  के साउथ 24 परगना, मोगराहाट और कोलकाता के कुछ इलाकों में मुस्लिम समुदाय के जरिये घायल गायों को बचाने और उनकी देखभाल करने की घटनाएं चर्चा में रहीं. कई स्थानीय संगठनों ने गौशालाओं को चारा और दवाइयां उपलब्ध कराने में किया. कुछ मौकों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गोवंश को लेकर संवेदनशीलता जरूरी है.

हालांकि, अलग-अलग मौकों पर कुछ उलेमाम और सामाजिक संगठनों ने सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गाय की कुर्बानी से बचने की अपील की है. हाल के दिनों में सिद्दीकुल्लाह चौधरी का नाम इस बहस में काफी चर्चा में रहा, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध की मांग नहीं की थ बल्कि उनके कुछ बयानों को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने बंगाल की परंपरा और कानून का जिक्र किया था.

वहीं दूसरी ओर, कई उलेमा और दरगाहों ने देशभर में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने की अपील की है। उदाहरण के तौर पर आला हजरत दरगाह ने ईद-उल-अजहा से पहले मुस्लिम समुदाय से कहा कि जिन जानवरों पर कानूनन रोक है, उनकी कुर्बानी न दी जाए.

मेवात और हरियाणा में संयुक्त गौसेवा की आशंका पर एक्स
इसी तरह हरियाण के मेवात और नूंह इलाके में कई गांवों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय मिलकर गौशालाएं चलाते दिखाई दिए. स्थानीय लोगों ने आवारा गायों के लिए चारे और पानी का इंतजाम किया. कुछ ग्रामीणों ने कहा कि खेती-किसानी और ग्रामीण जीवन में गाय का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उसकी सेवा सभी की जिम्मेदारी है।

महाराष्ट्र के मुंबई और मालेगांव में कुछ मुस्लिम समुदाय, संगठनों और उलेमा ने बयान जारी कर कहा कि इस्लाम अमन और इंसानियत का संदेश देता है. संगठनों ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे किसी काम से बचें जिससे दूसरे की मजहबी भावनाएं आहत हों. कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ प्रशासन को शिकायतें भी दीं.

राजस्थान से लेकर कश्मीर तक मुसलमानों की खास अपील
राजस्थान  के अजमेर और टोंक में मुस्लिम समुज के लोगों ने गौशालाओं में आर्थिक सहयोग दिया और गौसेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. सूफी संगठनों से जुड़े लोगों ने कहा कि भारत की साझा संस्कृति में गाय की खास अहमियत है और आपसी सम्मान ही देश की ताकत है.

जम्मू कश्मीर में भी कुछ मुस्लिम व्यापारिक संगठनों और सामाजिक समूहों ने पशु तस्करी रोकने की मांग उठाई. सीमावर्ती इलाकों में गायों की अवैध ढुलाई को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की अपील की गई. स्थानीय लोगों का कहना था कि पशुओं के साथ क्रूरता रोकना जरूरी है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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