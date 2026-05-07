दिल्ली की ऐतिहासिक दरगाह में नमाज पर रोक, मंदिर वाले दावे से सकते में जायरीन!

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों की एक और धार्मिक स्थल को लेकर कथित तौर पर विवाद पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी गई. वह भी ऐसे समय समें जब राजधानी में एक तरफ सरकारें विरासत और सांस्कृतिक धरोहर बचाने के बड़े-बड़े दावे करती हैं, वहीं सालों पुराने धार्मिक स्थल पर नमाज पढ़ने से रोकने पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे अकीदतमंदों में नाराजगी फैल गई.



दरअसल, दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के महिपालपुर में मौजूद हजरत ख्वाजा सुल्तान गौरी (र.अ.) की दरगाह पर इस साल उर्स के दौरान प्रशासनिक तानाबाना और पाबंदी देखकर जायरीन परेशान हो गए. लोगों का कहना है कि दरगाह पर इबादत तक मुश्किल बना दी गई और प्रशासन का रवैया पूरी तरह पक्षपातपूर्ण दिखाई दिया. हालांकि, यह दरगाह हमेशा गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा रहा है.

महिपालपुर में मौजूद हजरत ख्वाजा सुल्तान गौरी (र.अ.) की दरगाह में हर साल उर्स के मौके पर बड़ी संख्या में मुसलमानों के साथ दूसरे धर्मों के लोग भी अकीदत के साथ पहुंचते हैं. यहां फातिहा पढ़ी जाती है और मगरिब की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर दुआ करते हैं. लेकिन इस बार जायरीन का कहना है कि माहौल पूरी तरह बदला हुआ दिखाई पड़ा.

अकीदतमंदों के मुताबिक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से दरगाह पर लगातार पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं. ASI की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत तक नहीं दी गई. उर्स के मौके पर फातिहा पढ़ने के बाद लोगों को वहां रुकने तक नहीं दिया और दरगाह को जबरन आनन फानन में खाली करा लिया गया.

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इंकलाब की रिपोर्ट के मुताबिक, मौके पर तैनात चौकीदार से जब लोगों ने पूछा कि साल में सिर्फ एक बार आने वाले जायरीन को एक वक्त की नमाज पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, तो उसने कहा कि वह सिर्फ आदेश का पालन कर रहा है. चौकीदार ने यह भी दावा किया कि ऊपर से निर्देश हैं कि यहां नमाज नहीं होने दी जाए. इतना ही नहीं, उसने यह तक कह दिया कि यहां पहले मंदिर था.

चौकीदार के पाबंदी और मंदिर होने के दावे से लोग हैरान है. उन्होंने कहा कि देश में दूसरे मुसलमानों के धार्मिक स्थलों की तरह इस जगह को भी मंदिर साबित करने की कोशिश की जा रही है और नया विवाद खड़ा किया जा रहा है. जायरीन ने यह भी आरोप लगाया कि दरगाह के मुख्य दरवाजे पर कुछ असामाजिक तत्वों ने स्वास्तिक के निशान बना दिए हैं. लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन वहां मौजूद ASI के कर्मचारियों का रवैया उदासीन बना रहा है.

हर साल दरगाह के सामने मगरिब की नमाज के बाद फातिहा होती थी, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते थे. लेकिन इस बार नमाज के तुरंत बाद पूरी दरगाह खाली करा दी गई और मेन गेट बंद कर दिया गया. लोगों ने दावा किया कि पिछले तीन सालों से वहां मूर्तियां भी रखी हुई देखी जा रही हैं. उनका कहना है कि वहां सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं, इसके बावजूद असामाजिक तत्वों को खुली छूट मिली हुई है.

बताया जा रहा है कि हर साल पुरातत्व विभाग की ओर से दरगाह को फूलों से सजाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया. इस बारे में वहां मौजूद चौकीदार ने बताया कि उन्हें सिर्फ इस बात के लिए तैनात किया गया है कि लोग ज्यादा देर तक इकट्ठा न हो सकें और नमाज न पढ़ सकें.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर दूसरी सरगर्मियों को तो रोका नहीं जाता, लेकिन नमाज को लेकर सख्ती दिखाई जाती है. इसी बात को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है. इतना ही नहीं हर रोज यहां पर कपल्स पहुंचते और अश्लील हरकतें करतें हैं, लेकिन उन्हें नहीं रोका जाता है, और यह सब चौकीदारों की देखरेख में होता है.

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