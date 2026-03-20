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मदरसे से लौटा था घर…रास्ते में खड़ी थी मौत; फिर आतिफ के साथ हुआ खौफनाक हादसा

UP Madarsa Student Drowning: मुजफ्फरनगर के जौला गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. इस घटना में 6 साल के बच्चे आतिफ की तालाब में गिरने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह हादसा मदरसे से लौटते वक्त हुई. कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव खोज निकाला. ग्रामीणों ने इस घटना के बाद प्रसाशन के रवैये पर नाराजगी जताई है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 14, 2026, 12:12 AM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Muzaffarnagar News: एक मासूम कदम, एक फिसलन भरा किनारा और कुछ ही पलों में एक परिवार की दुनिया उजड़ गई. मुजफ्फरनगर से आई यह दर्दनाक खबर न सिर्फ दिल को झकझोर देती है, बल्कि लापरवाही के खतरनाक अंजाम को भी सामने लाती है. खेल-कूद की उम्र में एक बच्चे की जिंदगी यूं अचानक खत्म हो जाना पूरे गांव को गहरे सदमे में छोड़ गया है.

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के जौला गांव का है. यहां 6 साल का मासूम आतिफ रोज की तरह मदरसे में पढ़ने और नमाज अदा करने गया था. दोपहर में जब वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में पड़ने वाले तालाब के पास उसका पैर फिसल गया और वह सीधे गहरे पानी में जा गिरा.

बताया जा रहा है कि यह तालाब करीब 20 से 22 फुट गहरा है, जबकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि इसकी गहराई 30 से 35 फुट तक है. तालाब के किनारे बेहद फिसलन भरे हैं और वहां किसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जिससे यह जगह हमेशा खतरे से भरी रहती है. इसी वजह से यह दर्दनाक हादसा हो गया.

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जब काफी देर तक आतिफ घर नहीं पहुंचा, तो परिवार वालों को चिंता होने लगी. आतिफ के पिता इकबाल और उनके परिजनों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान तालाब के किनारे फिसलने के निशान मिले, जिससे अनहोनी की आशंका और गहरी हो गई. इसके बाद गांव के लोग तुरंत तालाब में उतर गए और बच्चे को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी.

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कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर तालाब से बच्चे का शव बाहर निकाला. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मासूम की जान जा चुकी थी. जैसे ही बच्चे का शव मिला, परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई. हर कोई इस घटना से बेहद दुखी नजर आया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई की. बच्चे के शव का पंचनामा भरकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया. इस घटना ने एक बार फिर से गांव में खुले और असुरक्षित तालाबों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हादसे के बाद ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है. उनका कहना है कि आबादी के बीच इतने गहरे तालाब का होना और उसके चारों ओर कोई घेराबंदी न होना बहुत बड़ी लापरवाही है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तालाब के चारों तरफ मजबूत दीवार या रेलिंग लगाई जाए, ताकि आगे इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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