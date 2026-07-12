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हिंदू-मुस्लिम प्रेमी जोड़े पर बजरंग दल का हमला, घायल अफजल अस्पताल में भर्ती

Bajrang Dal Attack On Interfaith Couple: मुजफ्फरनगर में एक युवक और युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. बताया गया कि दोनों अलग-अलग समुदायों से थे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को सुरक्षित थाने लाया और मेडिकल जांच कराई. घटना के बाद मामले की जांच जारी है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 12, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:03 PM IST
हिंदू-मुस्लिम प्रेमी जोड़े पर बजरंग दल का हमला, घायल अफजल अस्पताल में भर्ती
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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