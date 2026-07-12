/हिंदू-मुस्लिम प्रेमी जोड़े पर बजरंग दल का हमला, घायल अफजल अस्पताल में भर्ती

Bajrang Dal Attack On Interfaith Couple: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला परिसर में हिंदूवादी तंजीम बजरंग दल के कारकुनों ने एक प्रेमी जोड़े की पिटाई की, क्योंकि लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू बिरदरी से थे. बजरंग दल के जिला संयोजक ने प्रेमी जोड़े की पिटाई करने की घटना को स्वीकार करते हुए मीडिया से बात की. वहीं, पुलिस ने बताया कि उन्हें डायल नंबर 112 के तहत जानकारी मिली थी. जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित नौजवान को थाने पर लाई. पुलिस ने बताया कि पीड़ित नौजवान का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. साथ ही पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की और लड़के दोनों का मेडिकल कराया जा रहा है, मेडिकल रिपोर्ट या इस घटना को लेकर तहरीर मिलने पर संबंधित मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.