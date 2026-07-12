/हिंदू-मुस्लिम प्रेमी जोड़े पर बजरंग दल का हमला, घायल अफजल अस्पताल में भर्ती

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Bajrang Dal Attack On Interfaith Couple: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला परिसर में हिंदूवादी तंजीम बजरंग दल के कारकुनों ने एक प्रेमी जोड़े की पिटाई की, क्योंकि लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू बिरदरी से थे. बजरंग दल के जिला संयोजक ने प्रेमी जोड़े की पिटाई करने की घटना को स्वीकार करते हुए मीडिया से बात की. वहीं, पुलिस ने बताया कि उन्हें डायल नंबर 112 के तहत जानकारी मिली थी. जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित नौजवान को थाने पर लाई. पुलिस ने बताया कि पीड़ित नौजवान का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है. साथ ही पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की और लड़के दोनों का मेडिकल कराया जा रहा है, मेडिकल रिपोर्ट या इस घटना को लेकर तहरीर मिलने पर संबंधित मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, इस घटना को लेकर बजरंग दल के मुजफ्फरनगर जिला संयोजक रवि चौधरी ने मीडिया से बातचीत की और प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट की घटना को कबूल किया. रवि चोधरी ने कहा कि बजरंग दल के कारकुनों वैश्नव छोले वाले की दुकान पर छोले-भटूरे खा रहे थे और वहीं, पर यह संबंधित प्रेमी जोड़ा अश्लील हरकत कर रहा था. इस हरकत को बजरंग दल के एक कारकुन प्रशांत शर्मा ने देख लिया, जिसके बाद बजरंग दल के कारकुनों ने संबंधित नौजवान से नाम पूछा, संबंधित नौजवान ने अपना नाम आशू या सचिन शर्मा बताया.
बजरंग दल के कारकुनानों को नौजवान पर शक हुआ, तो आईडी दिखाने की मांग की, लेकिन प्रेमी नौजवान ने आईडी दिखाने से इनकार कर दिया. बाद में मालूम हुआ कि नौजवान का नाम आशू शर्मा नहीं अफजल है और लड़की हिंदू बिरदरी से है. इसके बाद बजरंग दल के कारकुनों ने संबंधित लड़के और लड़की की जमकर पिटाई की. अब इस प्रेमी जोड़े को मेडिकल के लिए अस्पताल एडमिट किया गया है. गौरतलब है कि मुल्क में प्रेमी जोड़े के लिए बाहर निकला मुश्किल हो गया है. खासकर दो अलग-अलग बिरादरियों के लड़का-लड़की के प्रेम करने या शादी करने पर मुल्क में बवाल खड़ा हो जा रहा है.