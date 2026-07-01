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मुस्लिम परिवार के जरिये जैन बंधुओं का घर खरीदने पर भड़के हिंदू संगठन, मकान पर जबरन लगाया ताला!

Muslim Family Bought House Row: मुजफ्फरनगर के दक्षिणी कृष्णापुरी में एक मुस्लिम परिवार के जरिये कानूनी रूप से मकान खरीदने के बाद विवाद खड़ा हो गया. कुछ हिंदू संगठनों ने इसे 'लैंड जिहाद' बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया, पंचायत बुलाई और खरीदे गए मकान पर जबरन ताला लगा दिया.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 01, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:37 PM IST
मुस्लिम परिवार के जरिये जैन बंधुओं का घर खरीदने पर भड़के हिंदू संगठन, मकान पर जबरन लगाया ताला!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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