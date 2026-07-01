/मुस्लिम परिवार के जरिये जैन बंधुओं का घर खरीदने पर भड़के हिंदू संगठन, मकान पर जबरन लगाया ताला!

पूरा मामला मुजफ्फरनगर जिले के खालापार थाना क्षेत्र के दक्षिणी कृष्णापूरी है. जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं मुस्लिम समुदाय के लोगों जरिये मकान खरीदने का विरोध किया. उन्होंने लैंड जिहाद का आरोप लगाते हुए कहा कि यह एक हिंदू कॉलोनी है. हिन्दू संगठनों का आरोप है कि हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र वाली कॉलोनी मे लैंड जिहाद के तहत कोई भी मुस्लिम शख्स महंगे दाम पर मकान खरीद लेता है, फिर धीरे-धीरे हिन्दू वहां से अपने मकान को कम दामों में बेच कर पलायन कर जाते हैं.