/मुस्लिम परिवार के जरिये जैन बंधुओं का घर खरीदने पर भड़के हिंदू संगठन, मकान पर जबरन लगाया ताला!

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Muzaffarnagar News Today: उत्तर प्रदेश में लगातार समुदाय विशेष के लोगों पर "लव जिहाद, थूक जिहाद" जैसे आरोप लगते रहे हैं. वहीं, अब मुजफ्फरनगर में जिहाद के नाम पर एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया है, लेकिन इस बार "लव जिहाद" को लेकर नहीं बल्कि "लैंड जिहाद" का आरोप लगाकर हंगामा किया गया. इस दौरा हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया.
पूरा मामला मुजफ्फरनगर जिले के खालापार थाना क्षेत्र के दक्षिणी कृष्णापूरी है. जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं मुस्लिम समुदाय के लोगों जरिये मकान खरीदने का विरोध किया. उन्होंने लैंड जिहाद का आरोप लगाते हुए कहा कि यह एक हिंदू कॉलोनी है. हिन्दू संगठनों का आरोप है कि हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र वाली कॉलोनी मे लैंड जिहाद के तहत कोई भी मुस्लिम शख्स महंगे दाम पर मकान खरीद लेता है, फिर धीरे-धीरे हिन्दू वहां से अपने मकान को कम दामों में बेच कर पलायन कर जाते हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक, खालापार थाना क्षेत्र के दक्षिणी कृष्णापूरी में जैन बन्धुओं ने अपना मकान मुस्लिम समुदाय के एक शख्स को बेच दिया. मुस्लिम समुदाय के मकान खरीदने की जानकारी मिलते ही, दक्षिणपंथी संगठन के लोग भड़क उठे. हैरान करने वाली बात यह है कि जब जैन बन्धुओं ने चुपके से मकान बेचा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई.
संगठन ने मकान खरीदने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर संगीन इल्जाम लगाया. इसको लेकर हिन्दू संघर्ष समिति के बैनर तले मोहल्ले मे एक पंचायत रखी गयी. जिसमें हिन्दू संघर्ष समिति के अलावा दूसरे दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने मुस्लिम परिवार पर लैंड जिहाद करने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया और फिर जबरन मकान पर अपना ताला लगा दिया.
फिलहाल, उस मकान में कोई मौजूद नहीं है, और मुस्लिम परिवार के जरिये खरीदे गए घर पर हिंदूवादी संगठनों का ताला लगा हुआ है. हिन्दू संगठन के नेताओं का कहना है कि यह सब लैंड जिहाद की नियत से किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिन्दू बस्तियों में एक मकान महंगी कीमत पर खरीदते हैं, और फिर उस कॉलोनी से हिंदू सस्ते दामों में अपना मकान बेचकर पलायन कर जाते हैं.