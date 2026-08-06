/कांवड़ यात्रा निकालेंगे हिन्दू, लेकिन उन रास्तों से गुजरने वाले मुस्लिम मुसाफिरों के लिए आई गाइडलाइन!

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मुजफ्फरनगर: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली भीड़, उत्पात, हिंसा से बचने और आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मुस्लिम समाज ने आम लोगों के साथ मुसलामानों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है. फलाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक मौलाना कारी मोहम्मद खालिद कासमी की सदारत में हुई बैठक में आम राय से फैसला लिया गया है कि भीड़ मैनेग्मेंट में मुस्लिम समाज के लोग सहयोग की भावना से काम करेंगे.फलाह इंसानियत सोसाइटी और इस्लामिक लाइब्रेरी मुजफ्फरनगर के जरिये अवामी बहबूद के लिए 11 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की गई है. 11 सूत्रीय मार्गदर्शिका को मुस्लिम इलाकों में कई धार्मिक इमारतों के बाहर भी चिपकाया गया है, ताकि सभी मुस्लिम समाज के लोग इस गाइडलाइन को पढ़कर जागरूक होकर इस पर चले और कांवड़ यात्रा को सही तरीके से मुकम्मल करने में अपना तआवुन दे सकें.
गाइडलाइन में क्या लिखा है;
1. आप सभी जानते हैं कि इन मुजफ्फरनगर से लाखों कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं. इस मौके पर मुजफ्फरनगर के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि कांवड़ यात्रियों के लिए रास्ते को सुगम और शांतिपूर्ण बनाए रखने में हर मुमकिन मदद करें.
2. जिन सड़कों और चौराहों से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं, उन रास्तों और चौराहों पर जाने से जहाँ तक मुमकिन हो परहेज करें.
3. चार पहिया और दो पहिया वाहन चालक प्रशासन के जरिये तयशुदा वैकल्पिक रास्तों का ही इस्तेमाल करें.
4. कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी हादसे के हालत में तुरंत पुलिस और प्रशासन से राब्ता करें. कानून अपने हाथ में न लें और किसी भी घटना को धार्मिक रंग न दें.
5. अगर आपको उन्ही रास्तों से गुजरना ज़रूरी जिसे कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो पुलिस और प्रशासन की सलाह या मदद लेकर ही यात्रा करें.
6. सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली या किसी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट न करें न, न साझा करें और न ही उन पर टिप्पणी करें.
7. अफवाह से बचें, उन पर ध्यान न दें, और किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं.
8. किसी भी हादसे या वाकये की सूचना मिलने पर फ़ौरन पुलिस और प्रशासन से संपर्क करें.
9. कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रबंधो में सहयोग करें.
10. समाज विरोधी और असामाजिक तत्वों से सतर्क रहें.
11. एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते शहर एवं जिले में शांति ,कानून व्यवस्था ,आपसी प्रेम, धार्मिक सद्भाव और कानून का पालन करना अपनी जिम्मेदारी समझे.