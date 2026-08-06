Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /कांवड़ यात्रा निकालेंगे हिन्दू, लेकिन उन रास्तों से गुजरने वाले मुस्लिम मुसाफिरों के लिए आई गाइडलाइन!

कांवड़ यात्रा निकालेंगे हिन्दू, लेकिन उन रास्तों से गुजरने वाले मुस्लिम मुसाफिरों के लिए आई गाइडलाइन!

श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान अक्सर सड़कों पर भारी भीड़ हो जाती है. कई बार उपद्रवी किस्म के कांवड़ यात्री वहां से गुज़र रहे दूसरे यात्रियों से कांवड़ सटने या किसी तरह का विवाद होने पर उन्हें निशाना बना देते हैं. मुजफ्फरनगर जिले में मुस्लिम समाज ने कांवड़ यात्रा वाले भक्तों के बजाये आम लोगों और खासकर मुस्लिम समाज के लिए गाइडलाइन जारी की है.

Edited ByHussain Tabish
Published: Aug 06, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:09 PM IST
कांवड़ यात्रा निकालेंगे हिन्दू, लेकिन उन रास्तों से गुजरने वाले मुस्लिम मुसाफिरों के लिए आई गाइडलाइन!

About the Author

Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं.वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. जर्नलिज्म में एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी वो खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नशे में कौन; कांवड़ियों को 'भंगेड़ी', 'लुटेरे' और 'आतंकवादी' कहकर फंस गए मौलाना!
2
3
4
5