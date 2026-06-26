मुजफ्फरनगर जेल में बंद आदिल की संदिग्ध मौत, 'नंबर कटवाने' के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप

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Uttar Pradesh News Today: जेल की सलाखों के पीछे बंद था बेटा, लेकिन घरवालों को नहीं था अंदाजा कि अब वह जिंदा लौटकर नहीं आएगा. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद 26 साल के विचाराधीन बंदी आदिल की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ परिजन इसे जेल के भीतर हुई प्रताड़ना का नतीजा बता रहे हैं, तो दूसरी ओर जेल प्रशासन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीमारी को मौत की वजह बता रहा है.
मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद 26 साल के विचाराधीन बंदी आदिल की मौत के बाद शुक्रवार को हड़कंप मच गया. जैसे ही मौत की खबर परिवार तक पहुंची, परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए और जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई. परिवार का आरोप है कि आदिल को जेल के भीतर लगातार प्रताड़ित किया गया और मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई. हालांकि जेल प्रशासन ने इन सभी आरोपों से साफ इनकार किया है.
आदिल पर दर्ज था पॉक्सो एक्ट का मुकदमा
मृतक आदिल शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा कुरतान का रहने वाला था. उसके खिलाफ उसकी नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर ले जाने और रेप के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में उसके ससुर की शिकायत पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. अदालत में पेशी के बाद 20 जून को उसे न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जिला कारागार भेजा गया था. जेल पहुंचने के महज पांच दिन बाद उसकी मौत हो गई.
आदिल के पिता सालिम ने बेटे की मौत को लेकर संगीन इल्जाम लगाए हैं. उनका कहना है कि जब भी वह इन पांच दिनों के दौरान बेटे से मिलने जेल गए, आदिल हर बार उनके सामने जेल में प्रताड़ित किए जाने की बात कहता था. सालिम का आरोप है कि जेल के भीतर उसके बेटे को लगातार परेशान किया जा रहा था.
"नंबर कटवाने" के नाम पर जेल प्रशासन पर पैसे मांगने का आरोप
सालिम ने यह भी दावा किया कि गुरुवार (25 जून) को वह बेटे से मिलने जेल गए थे. सालिम के मुताबिक, वहां उनसे बेटे का कथित तौर पर "नंबर कटवाने" के नाम पर 10 हजार 700 रुपये लिए गए. उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए उन्हें अपने घर के जेवर तक गिरवी रखने पड़े.
मृतक के पिता ने कांधला थाने में तैनात एक दरोगा पर भी संगीन इल्जाम लगाए. उनका कहना है कि वह लगातार उनके बेटे को "पंचर" करने की धमकी देकर पैसों की मांग कर रहा था. इसी डर की वजह से उन्होंने बेटे को अदालत में पेश कर जेल भिजवाया था, ताकि वह सुरक्षित रह सके. लेकिन उनका आरोप है कि जेल के भीतर भी उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और आखिरकार उसकी मौत हो गई.
जेल प्रशासन ने दी सफाई
परिजनों के इन आरोपों के बीच जेल प्रशासन ने अपना पक्ष भी सामने रखा है. जेलर नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि आदिल को 24 जून से पेट दर्द की शिकायत थी. उन्होंने बताया कि उसी दिन उसे जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज कराया जा रहा था. जेल प्रशासन का कहना है कि प्रताड़ना या मारपीट के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं.