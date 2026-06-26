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मुजफ्फरनगर जेल में बंद आदिल की संदिग्ध मौत, 'नंबर कटवाने' के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप

Muslim Youth Custodial Death Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद एक विचाराधीन बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर संगीन इल्जाम लगाए हैं, दूसरी तरफ प्रशासन इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 26, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:18 PM IST
मुजफ्फरनगर जेल में बंद आदिल की संदिग्ध मौत, 'नंबर कटवाने' के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप
Image Credit: मुजफ्फरनगर जेल में मुस्लिम नौजवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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