मुजफ्फरनगर जेल में बंद आदिल की संदिग्ध मौत, 'नंबर कटवाने' के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप

आदिल पर दर्ज था पॉक्सो एक्ट का मुकदमा

मृतक आदिल शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा कुरतान का रहने वाला था. उसके खिलाफ उसकी नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर ले जाने और रेप के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में उसके ससुर की शिकायत पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. अदालत में पेशी के बाद 20 जून को उसे न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जिला कारागार भेजा गया था. जेल पहुंचने के महज पांच दिन बाद उसकी मौत हो गई.