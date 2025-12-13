UP News: मदीना मस्जिद के मुअज्जिन इरफान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दरोगा पर है मारपीट का इल्जाम

Muzaffarnagar Madina Masjid Muezzin Arrest: दो दिन पहले सिविल लाइंस थाना इलाके के मदीना चौक पर स्थित मदीना मस्जिद के मुअज्जिन इरफान के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की थी. अब पुलिस ने मस्जिद के मुअज्जिन को ही गिरफ्तार कर लिया है. जानें पूरा मामला....
Muzaffarnagar Madina Masjid News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हाल ही में पुलिस ने मदीना मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान से मारपीट की थी. इस घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जमीयत के सदस्यों ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मुजफ्फरनगर SSP से शिकायत की. हालांकि, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बजाय पुलिस ने मस्जिद के मुअज्जिन को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का दावा है कि मुअज्जिन ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया.
दरअसल, दो दिन पहले सिविल लाइंस थाना इलाके के मदीना चौक पर स्थित मदीना मस्जिद के मुअज्जिन इरफान ने कच्ची सड़क चौकी के इंचार्ज विनोद चौधरी पर अजान के दौरान तेज आवाज को लेकर बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया. घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि इंस्पेक्टर इरफान को मस्जिद से घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे. इस घटना के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कार्यकर्ताओं ने SSP को एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की.
पुलिस को धमकी
इस बीच, एक वायरल वीडियो में मुअज्जिन का दावा है कि पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे और उसकी मां को भद्दी-भद्दी गालियां दी और सड़क पर घसीटा. वहीं, मदीना मस्जिद का मुअज्जिन एक पुलिस इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी देता हुआ दिख रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हिंदू संगठनों के सदस्यों ने मस्जिद के मुअज्जिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. इसके बाद मुअज्जिन को गिरफ्तार कर लिया गया.
सिटी CO ने क्या कहा?
सिटी CO सिद्धार्थ के. मिश्रा ने बताया कि यह वीडियो 11 दिसंबर को सोशल मीडिया के ज़रिए पुलिस के ध्यान में आया था. इस घटना में एक आदमी ने पुलिस की कार्रवाई पर गुस्सा दिखाते हुए एक पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी थी. सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया और आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.