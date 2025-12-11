Advertisement
Muzaffarnagar: मदीना मस्जिद के मुअज्जिन से पुलिस वालों ने की गाली-गलौज, CCTV हुआ वायरल

Muzaffarnagar Masjid Moazzin Assault Case: मुजफ्फरनगर के सरवत इलाके में पुलिस अधिकारियों पर एक मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:00 PM IST

Muzaffarnagar Masjid News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस अधिकारियों पर एक मस्जिद के मुअज्जिन के साथ बदसलूकी और मारपीट करने का इल्जाम लगा है. यह घटना सरवत पुलिस चौकी इलाके में मदीना मस्जिद के बाहर हुई, जिससे इलाके में गुस्सा और तनाव फैल गया. घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल,  मदीना मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान बुधवार सुबह नमाज के लिए अजान देने के बाद जैसे ही वह मस्जिद से बाहर आए, सरवत पुलिस चौकी के कुछ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया. मुअज्जिन का दावा है कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे लाउडस्पीकर के बारे में पूछताछ की और शुरू से ही गाली-गलौज करने लगे.

मस्जिद के इमाम ने क्या कहा?
इरफान ने बताया कि उन्होंने पुलिस को साफ-साफ बताया कि मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर के लिए जिला प्रशासन से लिखित अनुमति ली गई है. इसके बावजूद पुलिस अधिकारी गाली-गलौज करते रहे और जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की.मस्जिद के मुअज़्ज़िन ने आगे बताया कि पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ गाली-गलौज की और उन्हें धमकी भी दी.

CCTV फुटेज वायरल
मुअज्जिन मोहम्मद इरफान के साथ मारपीट की घटना मस्जिद के बाहर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में उत्तर प्रदेश के पुलिस और मुअज्जिन के बीच कहासुनी और हाथापाई साफ दिख रही है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे मामला और बढ़ गया है.

मुस्लिम संगठनों ने कार्रवाई की मांग की
घटना की जानकारी मिलने पर कई मुस्लिम संगठन मस्जिद पहुंचे और मुअज्जिन मोहम्मद इरफान से मिले. इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मुलाकात की और आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई. संगठनों ने कहा कि धार्मिक स्थल पर ऐसी घटना बहुत संवेदनशील मामला है और इससे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दोषियों के खिलाफ तुरंत सस्पेंशन और विभागीय जांच शुरू की जानी चाहिए.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

