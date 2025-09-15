Muzaffarnagar: मस्जिद बनना नहीं आया पसंद! भारी विरोध; पुलिस ने रुकवाया काम
Muzaffarnagar: मस्जिद बनना नहीं आया पसंद! भारी विरोध; पुलिस ने रुकवाया काम

Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर के भोपा में भारी विरोध के बाद दो मस्जिदों को काम को रुकवा दिया गया है. एहसान अंसारी नाम का शख्स इनमें से एक मस्जिद को तामीर करा रहा था. जिसने बताया कि 10 साल पहले तामीर का काम शुरू हुआ था. लेकिन, बनवाने वाली की मौत हो गई और काम रुक गया. अब दोबारा ये काम शुरू किया गया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 15, 2025, 11:26 AM IST

Muzaffarnagar: भोपा थाना इलाके की नई बस्ती, जॉली रोड पर बन रही दो मस्जिदों के अवैध निर्माण को प्रशासन ने रोक दिया है. यह कार्रवाई स्थानीय लोगों की कई शिकायतों के बाद की गई. शनिवार को जांसा तहसील के नायब तहसीलदार बृजेश कुमार, राजस्व विभाग के अधिकारियों और भोपा थाने के एसएचओ ओमप्रकाश सिंह की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है.

जांच में क्या आया सामने?

जांच में पाया गया कि एहसान अंसारी नाम के शख्स ने बिना इजाजत मस्जिद का बेसमेंट बना रहा था. वहीं कुछ मीटर की दूरी पर दूसरी मस्जिद का निर्माण भी चल रहा था. दोनों स्थलों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं. तामीर हो रहे ढांचों को सील कर दिया गया है. 

एहसान अंसारी ने क्या कह?

एहसान अंसारी ने बताया कि मस्जिद का निर्माण करीब 10 साल पहले सिकरी गांव के एक निवासी ने शुरू कराया था, लेकिन उसके निधन के बाद काम रुक गया. हाल ही में निर्माण दोबारा शुरू हुआ और इजाजत के लिए अर्जी दी गई है.

सीलिंग की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोग विरोध में उतर आए. कई महिलाओं ने मौके पर इकट्ठा होकर आपत्ति जताई। हालांकि, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया. भोपा एसएचओ ओमप्रकाश सिंह ने कहा, दोनों स्थलों पर निर्माण रोक दिया गया है. जांच चल रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. बता दें, उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनो में अवैध मस्जिद और मजारों पर लगातार एक्शन हुआ है. इसके साथ ही कई मदरसों को भी सील किया गया है.

