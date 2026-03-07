ईरान की जंग ने छीन ली मां की नींद; मुजफ्फरनगर का जीशान कई दिनों से लापता

Muzaffarnagar Youth Missing in Iran: अमेरिका-इजरायल हमलों के बीच ईरान में जारी जंग के दौरान मुजफ्फरनगर के विज्ञान गांव का नौजवान लापता बताया जा रहा है. नौजवान वेल्डिंग का काम करने बीते साल दिसंबर में ईरान गया. बीते 28 फरवरी से परिजनों का नौजवान सें बातचीत नहीं हुई. उनकी बूढ़ी मां साजिदा बेटे की सलामती के लिए लगातार दुआएं कर रही हैं.
Uttar Pradesh News: अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद ईरान में जारी जंग ने हालात बेहद भयावह बना दिए हैं. अमेरिकी-इजरायली सेना के हमले में बीते 28 फरवरी से अब तक ईरान में हजारों बेगुनाहों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हैं. इस जंग का असर उन परिवारों पर भी पड़ रहा है, जिनके बेटे-बेटियां रोजी-रोटी कमाने के लिए खाड़ी देशों में गए हुए हैं. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक परिवार भी इन दिनों इसी दर्द से गुजर रहा है. एक बूढ़ी मां अपने इकलौते बेटे की सलामती के लिए दुआ कर रही है, जो इस समय ईरान में लापता बताया जा रहा है.
दरअसल, मुजफ्फरनगर जिले के विज्ञान गांव का रहने वाला नौजवान जीशान रोजगार के लिए ईरान गया थे. परिजनों के मुताबिक वह 16 दिसंबर को वेल्डिंग का काम करने के लिए ईरान गये थे. परिवार का कहना है कि जंग शुरू होने से पहले उनकी जीशान से फोन पर बात हुई थी, लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई उसके बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है. इसी वजह से परिवार में दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है. जीशान के परिजन लगातार उनके सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं.
जीशान की मां साजिदा का कहना है कि जीशान उनका इकलौता बेटा है और वही उनके घर का एकमात्र सहारा है. उन्होंने बताया कि जीशान को ईरान गए करीब तीन महीने हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब वह गया था, तब वहां पहले से ही तनाव और झगड़े की खबरें थीं. साजिदा ने बताया कि उनकी अपने बेटे से आखिरी बार करीब 10 से 15 दिन पहले फोन पर बात हुई थी. इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया है. उन्होंने कहा कि उनके पास जीशान के अलावा कोई दूसरा बेटा नहीं है. वह बस यही दुआ कर रही हैं कि अल्लाह उनके बेटे समेत सभी लोगों की हिफाजत करे.
जीशान की मां साजिदा ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि अगर उनका बेटा ईरान में सलामत है और वहां काम कर रहा है तो उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर वह किसी परेशानी में है तो वह जल्द से जल्द अपने घर लौट आए. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अपने बेटे की सलामती चाहती हैं. वहीं जीशान के एक रिश्तेदार मुस्तफा ने भी चिंता जताई है.
मुस्तफा ने बताया कि उनकी जीशान से आखिरी बार करीब सात दिन पहले बात हुई थी, जब वहां झगड़ा शुरू होने से पहले हालात सामान्य थे. उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है. उन्होंने बताया कि जीशान 16 दिसंबर को वेल्डिंग का काम करने के लिए ईरान गया था. मुस्तफा का कहना है कि संपर्क न हो पाने की वजह से जीशान का परिवार काफी परेशान है. उन्होंने कहा कि अगर जीशान वहां ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है तो वह वहीं काम करता रहे, लेकिन अगर वहां हालात खराब हैं या कोई परेशानी है तो उसे तुरंत अपने घर लौट आना चाहिए.
बता दें कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी युद्ध के बाद खाड़ी देशों में मुजफ्फरनगर जिले के कई हजार लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं. ये लोग वहां रोजगार के सिलसिले में गए हुए थे. स्थिति को देखते हुए मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने जिला कलेक्ट्रेट में एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है. इस कंट्रोल रूम के जरिए प्रभावित परिवार अपने परिजनों की जानकारी दे सकते हैं और उनसे संबंधित जानकारी हासिल भी कर सकते हैं.
