Muzaffarnagar News: मुस्लिम के हाथ से मेहंदी लगवाना पाप; बुर्का पहनी लड़कियों को देख लगाए नारे

Muzaffarnagar: उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ हिंदू संगठन के लोग मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं से कहते नजर आ रहे हैं कि अपनी धर्म की महिलाओं से ही मेहंदी लगवाएं. पहले ये हिंदू संगठन मेहंदी लगाने को लव जिहाद और दूसरा नाम देते थे, लेकिन अब इन्हें मुस्लिम महिलाओं के जरिए मेहंदी लगवाने से भी आपत्ति होने लगी है.

हिंदुस्तान री हवा में नफरत घोलने की कोशिश!

सोशल मीडिया पर लोग इस हरत की आलोचना करते नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि ये हिंदुस्तान है, यहां एक दूसरे के त्यौहारों में शरीक होने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है. ऐसी हरकत करना हिंदुस्ताान की फिज़ा में नफरत घोलने जैसा है.

अपना हाथ किसी मुस्लिम के हाथ में देना है गुनाह

वीडियो में कुछ बुर्का पहने महिलाएं, हिंदू समाज की औरतों के मेहंदी लगाती नजर आ रही हैं. इतने में ही पीछे से कुछ भगवा गमछा पहने लोगो आते हैं और 'मेहंदी जिहाद बंद करो' के नारे लगाने लगते हैं. मेहंदी लगाती महिलाएं रुक जाती हैं और इस दौरान ये धर्म के तथाकथित रखवाले औरतों से कहते हैं कि कोई भी मुस्लिम से मेहंदी न लगवाए. ये जो त्योहार है इसमें किसी मुस्लिम के हाथ में अपना हाथ देना किसी गुनाह से कम नहीं है.

लोकेशन : मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 9 अक्टूबर मुस्लिम पुरुषों के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने की प्रक्रिया की जा रही सामान्य। करवा चौथ से पहले पूनम चौधरी की क्रांति सेना और बिट्टू शिखेड़ा की शिवसेना ने बाज़ारों में गश्त कर महिलाओं से मुस्लिम कलाकारों से… pic.twitter.com/ZWO061m0QR — The Muslim (@TheMuslim786) October 9, 2025

इसके आगे वीडियो में मौजूद शख्स कहता है कि अपने भाइयों से बहनों से मेहंदी लगवाने में कोई हर्ज नहीं है. आगे वीडियो में और महिलाएं भी दिखती हैं, जिनसे भी ये शख्स इसी तरह की अपील करता दिखता है. साफ तौर पर यह एक मज़हब के आर्थिक बहिष्कार के तौर पर देखा जा सकता है.

क्रांति सेना नाम के संगठन का प्रोटेस्ट

मुसलमान मेहंदी कारीगरों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट क्रांति सेना के जरिए निकाला गया था. ये लोग बाजारों में गश्त करते दिखाई दिए और हिंदू महिलाओं के मुस्लिम धर्म के मानने वालों ने मेहंदी न लगने के लिए कहते नजर आए.