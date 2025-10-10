Muzaffarnagar News: मुस्लिम के हाथ से मेहंदी लगवाना पाप; बुर्का पहनी लड़कियों को देख लगाए नारे

Advertisement
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश में कई जगहों से मेहंदी को लेकर हिंदू संगठनों के हंगामे के मामले सामने आए हैं. अब मुज़फ्फरनगर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग महिलाओं नसीहत देते नजर आ रहे हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 10, 2025, 03:34 PM IST

Muzaffarnagar: उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुछ हिंदू संगठन के लोग मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं से कहते नजर आ रहे हैं कि अपनी धर्म की महिलाओं से ही मेहंदी लगवाएं. पहले ये हिंदू संगठन मेहंदी लगाने को लव जिहाद और दूसरा नाम देते थे, लेकिन अब इन्हें मुस्लिम महिलाओं के जरिए मेहंदी लगवाने से भी आपत्ति होने लगी है.

हिंदुस्तान री हवा में नफरत घोलने की कोशिश!

सोशल मीडिया पर लोग इस हरत की आलोचना करते नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि ये हिंदुस्तान है, यहां एक दूसरे के त्यौहारों में शरीक होने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है. ऐसी हरकत करना हिंदुस्ताान की फिज़ा में नफरत घोलने जैसा है.

अपना हाथ किसी मुस्लिम के हाथ में देना है गुनाह

वीडियो में कुछ बुर्का पहने महिलाएं, हिंदू समाज की औरतों के मेहंदी लगाती नजर आ रही हैं. इतने में ही पीछे से कुछ भगवा गमछा पहने लोगो आते हैं और 'मेहंदी जिहाद बंद करो' के नारे लगाने लगते हैं. मेहंदी लगाती महिलाएं रुक जाती हैं और इस दौरान ये धर्म के तथाकथित रखवाले औरतों से कहते हैं कि कोई भी मुस्लिम से मेहंदी न लगवाए. ये जो त्योहार है इसमें किसी मुस्लिम के हाथ में अपना हाथ देना किसी गुनाह से कम नहीं है. 

इसके आगे वीडियो में मौजूद शख्स कहता है कि अपने भाइयों से बहनों से मेहंदी लगवाने में कोई हर्ज नहीं है. आगे वीडियो में और महिलाएं भी दिखती हैं, जिनसे भी ये शख्स इसी तरह की अपील करता दिखता है. साफ तौर पर यह एक मज़हब के आर्थिक बहिष्कार के तौर पर देखा जा सकता है.

क्रांति सेना नाम के संगठन का प्रोटेस्ट

मुसलमान मेहंदी कारीगरों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट क्रांति सेना के जरिए निकाला गया था. ये लोग बाजारों में गश्त करते दिखाई दिए और हिंदू महिलाओं के मुस्लिम धर्म के मानने वालों ने मेहंदी न लगने के लिए कहते नजर आए.

