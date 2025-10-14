Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2960942
Zee SalaamIndian Muslim

Saudi Arab से लौटे अल्तमश को पुलिस ने धरा, CM योगी की तस्वीर से जुड़ा है केस

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शख्स को पुलिस ने सऊदी अरब से लौटते ही गिरफ्तार कर लिया. इस शख्स पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को एडिट करने का आरोप है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 14, 2025, 11:12 AM IST

Trending Photos

Saudi Arab से लौटे अल्तमश को पुलिस ने धरा, CM योगी की तस्वीर से जुड़ा है केस

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शक्स को भारत आते ही गिरफ्तार कर लिया गया. आरोप है कि उसने योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर बनाई थी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. अल्तमश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब उसका पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए वीडियो सामने आया है. जिसमें वह लंगड़ाते हुए चलता दिख रहा है. वह खड़ा नहीं हो रहा रहा है और माफी मांग रहा है.

सऊदी अरब में रहकर फोटो किया था एडिट

पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक सऊदी अरब में काम करता था. वहीं से उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर एडिट की और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. भारत लौटने के बाद उसे मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है पूरा मामला?

28 सितंबर को चरथावल थाने में सूचना मिली की पास के ही गांव का एख निवासी क़ुर्बान उर्फ अल्तमश ने सऊदी अरब में रहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो एडिट की और सोशल मीडिया पर वायरल की है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353(2) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की तैयारी शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदुस्तान लौटते ही गिरफ्तारी

रविवार को जैसे ही आरोपी युवक सऊदी अरब से लौटकर अपने गांव पहुंचा, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई के बाद युवक चलने-फिरने में असमर्थ है और अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा है

पुलिस ने क्या कहा?

मामले पर सीओ सदर रवि शंकर मिश्रा ने कहा कि 28 सितंबर को चरथावल थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर डाली है. सूचना मिलते ही तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई. चरथावल थाना के रहने वाले अल्तमश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है."

उन्होंने आगे कहा,"कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, फोटो एडिट कर पोस्ट करता है या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

muzffarnagarMuzaffarnagar newsmuslim news

Trending news

Uttarakhand news
'छिदा कान' लव जिहाद का सबूत, निजी प्रॉपर्टी में नमाज से हिंदू संगठनों की शांति भंग?
muzffarnagar
Saudi Arab से लौटे अल्तमश को पुलिस ने धरा, CM योगी की तस्वीर से जुड़ा है केस
Afghanistan
Afghan के मंत्री से मिलकर क्या बोले हिंदू और सिख डेलिगेशन?मुत्तकी ने भी कही बड़ी बात
Gaza News
Hamas के मृत बंधकों में हैं नेपाल के बिपिन जोशी का नाम, संगठन ने जारी की लिस्ट
Baghpat
Baghpat: सपा नेता समेत 29 के खिलाफ FIR; मौलाना के परिवार की हत्या, जानें पूरा केस
Khalid Saifi
Delhi Riots के आरोपी Khalid Saifi को कैसे मिली जमानत; कोर्ट ने क्या कहा?
Shia Scholar
Shia मज़हबी रहनुमा कल्बे जवाद पर हमला, पुलिस पर उठ रहे ये बड़े सवाल
MLA Sangram Jagtap controversy
दिवाली पर सिर्फ हिंदू दुकानदारों से करें खरीदारी, NCP MLA का विवादित बयान
Hamas
Ceasefire के बाद Hamas ने Gaza में क्यों की दर्जनों लोगों की हत्या? पूरा मामला
Asaduddin Owaisi
सरकार ने बो दिया चरस, मगर सीमांचल में सिर्फ 3 मुस्लिम जो साबित नहीं कर पाए नागरिकता