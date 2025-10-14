Saudi Arab से लौटे अल्तमश को पुलिस ने धरा, CM योगी की तस्वीर से जुड़ा है केस

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शक्स को भारत आते ही गिरफ्तार कर लिया गया. आरोप है कि उसने योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर बनाई थी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. अल्तमश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब उसका पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए वीडियो सामने आया है. जिसमें वह लंगड़ाते हुए चलता दिख रहा है. वह खड़ा नहीं हो रहा रहा है और माफी मांग रहा है.

सऊदी अरब में रहकर फोटो किया था एडिट

पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक सऊदी अरब में काम करता था. वहीं से उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर एडिट की और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. भारत लौटने के बाद उसे मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है पूरा मामला?

28 सितंबर को चरथावल थाने में सूचना मिली की पास के ही गांव का एख निवासी क़ुर्बान उर्फ अल्तमश ने सऊदी अरब में रहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो एडिट की और सोशल मीडिया पर वायरल की है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353(2) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की तैयारी शुरू की.

हिंदुस्तान लौटते ही गिरफ्तारी

रविवार को जैसे ही आरोपी युवक सऊदी अरब से लौटकर अपने गांव पहुंचा, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई के बाद युवक चलने-फिरने में असमर्थ है और अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा है

पुलिस ने क्या कहा?

मामले पर सीओ सदर रवि शंकर मिश्रा ने कहा कि 28 सितंबर को चरथावल थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर डाली है. सूचना मिलते ही तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई. चरथावल थाना के रहने वाले अल्तमश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है."

उन्होंने आगे कहा,"कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, फोटो एडिट कर पोस्ट करता है या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी."