SIR बना मिलन का जरिया, 28 साल बाद 'मरहूम' माने गए चाचा शरीफ की घर वापसी

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स 28 साल बाद अपने घर लौटा है. पूरे मुल्क में हो रही एसआईएआर की वजह से ऐसा मुमकिन हो पाया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 02, 2026, 11:35 AM IST

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली कस्बे में उस समय भावुक और हैरान कर देने वाला माहौल देखने को मिला, जब एक परिवार के लिए मृत माने जा चुके बुजुर्ग चाचा शरीफ 28 साल बाद अचानक अपने घर लौट आए. जैसे ही चाचा शरीफ की घर वापसी हुई, परिवार में खुशी, आंसू और हैरानी एक साथ देखने को मिली. यह वापसी एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े जरूरी दस्तावेजों के कारण संभव हो सकी, जिसके लिए बुजुर्ग शरीफ को अपने पैतृक घर आना पड़ा.

क्या है पूरा मामला ?

मामला खतौली कस्बे के मोहल्ला बालक राम का है. यहां के रहने वाले शरीफ की पहली पत्नी का साल 1997 में इंतकाल हो गया था. इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और अपनी पत्नी के साथ पश्चिम बंगाल चले गए. शुरुआती दिनों में परिवार से उनका संपर्क बना रहा, लेकिन धीरे-धीरे यह संपर्क पूरी तरह टूट गया. उस समय मोबाइल फोन आम नहीं थे और सीमित संसाधनों के चलते परिवार उनसे दोबारा जुड़ नहीं सका.

परिवार ने मान लिया था मृत

परिवार के लोगों ने शरीफ के जरिए बताए गए पश्चिम बंगाल के पते पर जाकर उन्हें तलाशने की कोशिश भी की, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल सकी. कई  सालों तक खोजबीन के बावजूद जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा, तो परिवार ने यह मान लिया कि शायद शरीफ का इंतकाल हो चुका है. इसी सोच के साथ परिवार ने मन को समझा लिया और समय के साथ आगे बढ़ता चला गया.

एसआईआर की वजह से परिवार से मिले बुजुर्ग

हालांकि, हाल ही में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के तहत जब बुजुर्ग शरीफ को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ी, तो वह अचानक 28 साल बाद अपने घर खतौली लौट आए. जैसे ही उनके जिंदा होने और घर पहुंचने की खबर फैली, परिवार के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा. लंबे समय बाद अपनों को सामने देखकर घर का माहौल पूरी तरह भावुक हो गया.

परिवार के कई लोगों को हो चुका है इंतेकाल

इस दौरान बुजुर्ग शरीफ को यह भी पता चला कि बीते 28 सालों में उनके परिवार के कई करीबी लोगों का इंतकाल हो चुका है. अपनों के जाने की खबरें जानकर वह भी भावुक हो गए. वहीं, परिवार के लिए यह एक ऐसा पल था, जिसमें खुशी और गम दोनों साथ-साथ मौजूद थे.

वापस वेस्ट बंगाल लौटे शरीफ

जानकारी के मुताबिक, जरूरी कागजात लेने और परिवार से मुलाकात के बाद बुजुर्ग शरीफ दोबारा पश्चिम बंगाल लौट गए हैं. उन्होंने बताया कि वह पिछले 28 सालों से पश्चिम बंगाल के वेदनापुर इलाके में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे हैं.

परिवार ने क्या कहा?

इस पूरे घटनाक्रम पर अधिक जानकारी देते हुए बुजुर्ग शरीफ के भतीजे मोहम्मद अकलिम ने बताया कि शरीफ उनके वालिद मोहम्मद इदरीश के छोटे भाई हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 1997 में चाची के इंतकाल के बाद चाचा ने दूसरा निकाह किया और बंगाल चले गए थे. उस समय केवल लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, मोबाइल नहीं थे. उन्होंने तीन फोन नंबर दिए थे-दो अपने और एक चाचा का-लेकिन कुछ समय बाद संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया.

मोहम्मद अकलिम ने बताया कि चाचा ने बताया था कि वह खड़गपुर के अंदर ‘मोती टेलर’ के पास रहते हैं. परिवार के लोग खड़गपुर भी गए और मोती टेलर के बारे में जानकारी की, लेकिन वहां ऐसा कोई पता नहीं चला. इसके बाद साल 2011 में वह आसनसोल भी गए और वहां जमात के लोगों से पूछताछ की, लेकिन वहां भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी. करीब 15 से 20 साल तक तलाश के बाद परिवार ने मान लिया था कि शायद उनका इंतकाल हो गया है.

वीडियो कॉल के जरिए बातचीत

उन्होंने बताया कि जब छोटे भाई का फोन आया और उसने कहा कि चाचा शरीफ घर आ गए हैं, तो उन्हें पहली बार में यकीन ही नहीं हुआ. वह तुरंत कपड़े पहनकर पहुंचे और जब सामने देखा, तब विश्वास हुआ कि चाचा वाकई जिंदा हैं. इसके बाद मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार और परिचित लगातार उनसे मिलने आते रहे. जिन लोगों को खबर लगी, वे मिलने पहुंचे और दूर-दराज के रिश्तेदारों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत हुई.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

